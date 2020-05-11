Новый отчет WSJ указывает на планы администрации президента США Дональда Трампа запустить развитие новых заводов по производство микросхем в США, чтобы снизить зависимость в этой отрасли от Азии. Сейчас ведутся переговоры с производителями чипов серии A — TSMC и другими.



Отмечается, что чиновники ведут переговоры с Intel и TSMC о строительстве заводов в США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. TSMC уже давно производит процессоры серии A для iPhone и iPad. На данный момент компания изготавливает 5-нанометровые чипы для iPhone 12, который будет запущен этой осенью.



WSJ сообщает, что TSMC ведет переговоры с Apple, а также департаментом торговли и обороны США, но пока нет конкретных планов. Вице-президент Intel по политическим и техническим вопросам Грег Слэйтер сообщил, что компания «очень серьезно» относится к производству микросхем в США.



Apple перешла на процессоры Intel с PowerPC в 2005 году. Новый MacBook Air 2020 оснащен специальной версией чипа Intel, которые разрабатывались специально под яблочные компьютеры. Помимо этого, уже довольно давно ходят слухи о том, что купертиновцы планируют перейти в будущем на процессоры собственной разработки.



The Wall Street Journal также отмечает, что американские чиновники заинтересованы в сотрудничестве с Samsung, чтобы расширить производство чипов в США. На данный момент у южнокорейского производителя уже работает одна фабрика в городе Остин (штат Техас).



Тим Кук сказал, что производство iPhone в Америке для Apple «не за горами». Компания ранее просила своих поставщиков изучить производственные мощности за пределами Китая. Помимо этого, у Apple имеется специальный фонд в размере 5 миллиардов долларов для поддержки производства в США.





