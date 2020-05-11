



Вчера раскрылись подробности об экранах и камерах, которые будут установлены в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, а теперь у нас появилось ещё больше информации о смартфонах, которые Apple готовит к выпуску осенью этого года.



На смену iPhone 11 придут две новые модификации iPhone 12: версия за 649 долларов с экраном 5,4 дюйма и версия за 749 долларов с экраном 6,1 дюйма. Обе матрицы получили название Super Retina XDR, а технически это OLED-панели производства Samsung или BOE, с уменьшенной рамкой. В смартфоны будет установлен процессор A14 Bionic со встроенным модемом 5G, объём оперативной памяти — 4 ГБ. Минимальный объём накопителя — 128 ГБ, максимальный — 256 ГБ.



iPhone 12 Pro получит экран диагональю 6,1 дюйма, а в iPhone 12 Pro Max будет использоваться экран 6,7 дюйма (снова OLED-матрицы). Прежде сообщалось, что они будут поддерживать обновление изображения с частотой 120 Гц, а теперь стало известно о поддержке 10-битной глубины цветов и улучшенного режима HDR.



Как и в случае с базовыми, моделями, минимальный размер накопителя составит 128 ГБ, также будут доступны версии с памятью 256 ГБ, а в топовой конфигурации 512 ГБ. Оперативной памяти 6 ГБ.



iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут выпускаться с корпусами четырёх цветов: Silver, Gold, Space Gray и новый — Navy Blue. Первая модель будет продаваться в США по цене от 999 долларов, а вторая — от 1099 долларов.



Ранее сообщалось, что вырез в экранах всех смартфонов новой линейки Apple будет заметно уменьшен, а угол обзора датчика Face ID увеличен, благодаря чему можно будет разблокировать iPhone, даже когда он лежит на столе или закреплен в держателе автомобиля и не находится непосредственно перед лицом пользователя.



Дата презентации этих новинок Apple по-прежнему находится под вопросом. Обычно Apple представляет новые айфоны в десятых числах сентября, но в этом году может случиться задержка. Из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, линейка iPhone 12 может быть представлена примерно на месяц позже, то есть ориентировочно в октябре.







