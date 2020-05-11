Apple планирует инвестировать около 300 миллионов долларов в открытие нового завода в научном парке Синьчжу (Тайвань). Об этом сообщает газета «Economic Daily News».



В отчете утверждается, что Apple будет использовать фабрику для производства Mini-LED и Micro-LED дисплеев своих будущих устройств в сотрудничестве с тайваньскими поставщиками Epistar и AU Optronics. В марте аналитик Минг-Чи Куо заявил, что к концу 2021 года купертиновцы планируют выпустить как минимум шесть продуктов с экранами Mini-LED, среди которых модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, iMac Pro, 12,9-дюймовый iPad Pro, 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini.



У Apple уже есть научно-исследовательский центр Mini-LED и Micro-LED технологий в том же исследовательском парке. Он был построен в 2014 году.





