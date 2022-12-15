Apple может выпустить MacBook Air с увеличенным экраном этой весной

Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что Apple готовится к запуску 15,5-дюймового MacBook Air в первой половине 2023 года.По словам Янга, компания запустит массовое производство дисплейных панелей для нового MacBook Air уже в первом квартале следующего года, а полноценный анонс девайса может состояться на весенней презентации Apple.Ожидается, что 15-дюймовая новинка сохранит дизайн текущего поколения MacBook Air с M2, представленного летом 2022 года, и ключевые спецификации, например, чип M2 и порт MagSafe.Стоит отметить, что Росс Янг напрямую получает информацию от производителей дисплеев и других компонентов, которые используются в гаджетах Apple. Он неоднократно раскрывал точные характеристики и сроки выхода различных устройств, включая Studio Display, iPad mini 6, iPhone 14 Pro и других.