Samsung Apple

Samsung воспользовалась Чемпионатом мира по футболу, чтобы потроллить Apple

Фархад

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung продолжает высмеивать Apple за отсутствие складных смартфонов — в своём новом ролике южнокорейский бренд использовал тематику Чемпионата мира по футболу 2022, который сейчас проходит в Катаре.

В ролике, опубликованном на китайской платформе Weibo, Samsung показала футболистов и болельщиков в виде флагманской раскладушки Galaxy Z Flip 4, а когда фанаты на трибуне складываясь пополам создают эффект волны, проявляются своего рода «лузеры» в виде несгибаемых iPhone. В тот же момент на дисплеях смартфонов Apple отображаются грустные смайлики.




Видео заканчивается слоганом: «It's time to fold together» (Время собраться вместе).

Это не первый троллинг Apple со стороны Samsung — компания постоянно высмеивает отсутствие инноваций в iPhone.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3857
st00p1dm0nkey
В целом неплохо 😂
Думаю эплу надо ответочку кинуть, что самса этой рекламой оскорбляет меньшинства 🤣🤣🤣
час назад в 20:24
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