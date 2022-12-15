Samsung воспользовалась Чемпионатом мира по футболу, чтобы потроллить Apple

Samsung продолжает высмеивать Apple за отсутствие складных смартфонов — в своём новом ролике южнокорейский бренд использовал тематику Чемпионата мира по футболу 2022, который сейчас проходит в Катаре.
В ролике, опубликованном на китайской платформе Weibo, Samsung показала футболистов и болельщиков в виде флагманской раскладушки Galaxy Z Flip 4, а когда фанаты на трибуне складываясь пополам создают эффект волны, проявляются своего рода «лузеры» в виде несгибаемых iPhone. В тот же момент на дисплеях смартфонов Apple отображаются грустные смайлики.
Видео заканчивается слоганом: «It's time to fold together» (Время собраться вместе).
Это не первый троллинг Apple со стороны Samsung — компания постоянно высмеивает отсутствие инноваций в iPhone.
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