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Apple снимет важное ограничение с браузеров Chrome и Firefox для iPhone

Фархад

iPhone Web Browsers

Компания Apple рассматривает возможность отмены требования об обязательном использовании движка Safari WebKit в сторонних браузерах на iPhone и iPad.

Как известно, все сторонние веб-браузеры для iOS и iPadOS, включая Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и DuckDuckGo, используют WebKit.

По данным Bloomberg, изменения в политике приложений для веб-сёрфинга Apple связаны с Законом ЕС о цифровых рынках, который производитель iPhone вынужден соблюдать. Пока неясно, отменит ли компания это требование в других регионах.

Этот шаг позволит браузерам на iPhone и iPad использовать альтернативные движки, такие как Google Blink и Mozilla Quantum. Таким образом, приложения не будут привязаны к функциям и графику разработки WebKit.

Как это отразится на безопасности браузеров и операционных систем в целом, пока неизвестно.

Напомним, вчера стало известно о том, что Apple изучает возможность загрузки приложений на iPhone из сторонних источников с целью выполнения требований Закона о цифровых услугах в странах Евросоюза.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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Ну хоть кто-то заставил компанию шевелиться...А то на горизонте маячила только большая кнопка «SOS вызвать врача Кука» как эмейзинг фича новых версий iOS
42 минуты назад
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