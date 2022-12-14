Apple снимет важное ограничение с браузеров Chrome и Firefox для iPhone

Компания Apple рассматривает возможность отмены требования об обязательном использовании движка Safari WebKit в сторонних браузерах на iPhone и iPad.Как известно, все сторонние веб-браузеры для iOS и iPadOS, включая Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и DuckDuckGo, используют WebKit.По данным Bloomberg, изменения в политике приложений для веб-сёрфинга Apple связаны с Законом ЕС о цифровых рынках, который производитель iPhone вынужден соблюдать. Пока неясно, отменит ли компания это требование в других регионах.