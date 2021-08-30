Apple приобрела стартап, разрабатывающий приложение для поиска и прослушивания классической музыки Primephonic. Его наработки будут использоваться в Apple Music.
Результатом станет «значительно улучшенное восприятие классической музыки», говорится в пресс-релизе Apple.
В 2022 году появится и отдельное приложение Apple для прослушивания классической музыки. В нем будет применяться интерфейс Primephonic, к которому фанаты уже привыкли.
Primephonic прекратит существование как самостоятельный стартап 7 сентября. Apple говорит, что плейлисты и «эксклюзивный аудиоконтент» Primephonic будут первыми интегрированы в Apple Music. В дальнейшем она добавит другие функции приложения, включая расширенный поиск музыки.
Приложение Primephonic появилось три года назад. Команда, работавшая над ним, говорит, что сделка связана с возможностью увеличить количество пользователей проекта.
«Как стартап, специализирующийся только на классической музыке, мы не можем охватить большинство ее слушателей по всему миру, особенно тех, кто также слушает многие другие музыкальные жанры», — написала компания в пресс-релизе. — «Поэтому мы пришли к выводу, что для достижения цели нам нужно сотрудничать с лучшим стриминговым сервисом, который охватывает все музыкальные жанры и разделяет нашу любовь к классической музыке».
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