Apple приобрела стартап, разрабатывающий приложение для поиска и прослушивания классической музыки Primephonic. Его наработки будут использоваться в Apple Music.Результатом станет «значительно улучшенное восприятие классической музыки», говорится в пресс-релизе Apple.В 2022 году появится и отдельное приложение Apple для прослушивания классической музыки. В нем будет применяться интерфейс Primephonic, к которому фанаты уже привыкли.Primephonic прекратит существование как самостоятельный стартап 7 сентября. Apple говорит, что плейлисты и «эксклюзивный аудиоконтент» Primephonic будут первыми интегрированы в Apple Music. В дальнейшем она добавит другие функции приложения, включая расширенный поиск музыки.Приложение Primephonic появилось три года назад. Команда, работавшая над ним, говорит, что сделка связана с возможностью увеличить количество пользователей проекта.«Как стартап, специализирующийся только на классической музыке, мы не можем охватить большинство ее слушателей по всему миру, особенно тех, кто также слушает многие другие музыкальные жанры», — написала компания в пресс-релизе. — «Поэтому мы пришли к выводу, что для достижения цели нам нужно сотрудничать с лучшим стриминговым сервисом, который охватывает все музыкальные жанры и разделяет нашу любовь к классической музыке».