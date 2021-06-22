Стриминговый сервис Apple Music с недавнего времени предлагает воспроизведение музыки с пространственным звуком и Dolby Atmos. Apple заявляет, что функция доступна с любыми AirPods.Впрочем, это не эксклюзивная функция компании, соответственно она может быть доступна и с наушниками сторонних производителей, сообщает 9to5mac. Dolby Atmos также есть в других стриминговых сервисах, например, Amazon Music HD.Воспроизведение музыки с пространственным аудио на iPhone ограничено программно, его можно снять. Для этого пройдите по пути: «Настройки» —> «Музыка» —> «Dolby Atmos» и выберите значение с «Автоматически» на «Всегда включено».После вы сможете слушать музыку из Apple Music с Dolby Atmos, используя любые наушники с поддержкой этой технологии. Полностью технология раскрывается с накладной гарнитурой. Только пользователю необязательно покупать AirPods Max за 60 000 рублей. С условными Sony WH-1000XM4 музыка также будет объемной.