Apple обновила фирменное приложение Music для Android, добавив туда две новые функции, представленные ранее в 2021 году. На это обратил внимание ресурс MacRumors.
Речь идет о «Пространственном аудио» (Spatial Audio) и поддержке воспроизведения lossless-контента. Apple представила эти функции в начале лета и многие владельцы «яблочных» девайсов уже успели их протестировать — мы, например, создали для этого свой редакционный плейлист. Теперь эти фишки появились и у владельцев Android-девайсов, которые пользуются подпиской Apple Music — приложение вышло из бета-статуса и доступно всем желающим.
Чтобы протестировать новые функции, обновите приложение Apple Music до последней версии, откройте его, нажмите «Настройки» и выберите «Качество звука». В этом подменю можно включить или выключить необходимые возможности.
К сожалению, Apple не указывает подробностей того, какие именно устройства совместимы с новыми функциями. На официальной странице, посвященной Dolby Atmos, в разделе об Android-устройствах указывается только одно условие — смартфон должен поддерживать Dolby Atmos. За более подробной информацией Apple рекомендует обращаться к производителю своего смартфона.
Стоит напомнить, что даже на «яблочных» устройствах Spatial Audio и lossless доступны с некоторыми ограничениями и условиями. Например, воспроизвести максимальное качество звука — 24 бита при 192 кГц — возможно только через проводное подключение с использованием цифро-аналогового преобразователя. Кроме того, наушники AirPods всех моделей не поддерживают Lossless полноценно — при этом встроенные динамики некоторых iPhone, iPad и MacBook способны воспроизводить аудио без потерь.
Ранее мы рассказали о том, что iOS 15 и macOS 12 Monterey умеют имитировать Dolby Atmos — Apple не заявляла об этом на WWDC.
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