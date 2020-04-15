Беспроводная гарнитура AirPods Pro выполнена во внутриканальном форм-факторе со сменными силиконовыми накладками трех размеров, которые входят в комплект поставки. Теперь не стоит переживать, если вы вдруг потеряли свой набор амбушюр, потому что Apple начал продавать их отдельно в своем интернет-магазине.
Сменные накладки, скорее всего, в ближайшее время поступят в офлайновые магазины Apple Store, а также в точки партнеров, хотя большинство из них сейчас закрыты. Цена за один комплект составляет 690 рублей. Они доступны в трех вариантах: «размер L», «размер M» и «размер S».
Ранее сменные амбушюры были доступны только через службу поддержки Apple.
Сменные накладки, скорее всего, в ближайшее время поступят в офлайновые магазины Apple Store, а также в точки партнеров, хотя большинство из них сейчас закрыты. Цена за один комплект составляет 690 рублей. Они доступны в трех вариантах: «размер L», «размер M» и «размер S».
Ранее сменные амбушюры были доступны только через службу поддержки Apple.
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