





Компания Apple представила iPhone SE второго поколения — смартфон, оснащённый дисплеем Retina HD 4,7 дюйма с поддержкой технологии Touch ID. В новом iPhone SE установлен топовый процессор A13 Bionic. Камера обладает одним объективом, но поддерживает передовые возможности цифровой съёмки, например режим «Портрет». Корпус защищён от воды и пыли.iPhone SE представлен в трёх цветах: чёрном, белом и (PRODUCT)RED. Корпус изготовлен из стекла и алюминия, используемого в аэрокосмической отрасли. Передняя панель выполнена в чёрном цвете; по центру задней панели из стекла размещён логотип Apple. Для того, чтобы добиться нужного оттенка, глубины цвета и прозрачности покрытия задней панели, применялось семислойное окрашивание материала. Алюминиевая рамка устройства при этом идеально совпадает по цвету с корпусом. iPhone SE устойчив к воздействию воды и пыли и имеет рейтинг IP67 (допускается погружение на глубину до 1 м длительностью до 30 минут).Дисплей Retina HD 4,7 дюйма с технологией True Tone настраивает баланс белого в соответствии с окружающим освещением. Он поддерживает широкий цветовой диапазон, точную цветопередачу, технологию Dolby Vision и воспроизведение видео в формате HDR10. Кроме того, на iPhone SE используется технология Haptic Touch для контекстных меню и «Быстрых действий» — таких как воспроизведение анимированных кадров Live Photos, мгновенного просмотра сообщений или организации значков приложений на дисплее.iPhone SE оснащён классической кнопкой «Домой», покрытой сапфировым стеклом для защиты сенсора Touch ID. Стальной ободок кнопки позволяет распознавать отпечаток пальца — это альтернатива вводу пароля для разблокировки, автозаполнения паролей через «Связку ключей iCloud», входа в приложения, подтверждения покупок в App Store и оплаты через Apple Pay.A13 Bionic, впервые представленный в моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro, — это самый производительный процессор, используемый в смартфонах Apple. Он создавался с учётом возможностей машинного обучения. 8-ядерная система Neural Engine способна обрабатывать до 5 триллионов операций в секунду, центральный процессор оснащён двумя ускорителями машинного обучения, а контроллер машинного обучения обеспечивает баланс производительности и эффективности.iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки — до 50 процентов за 30 минут. Поддерживаются высокоскоростные стандарты обмена данными Wi-Fi 6 и Gigabit Class LTE. Поддержка двух SIM‑карт (обычной и eSIM) пригодится при поездках за границу.По словам Apple, iPhone SE оснащён лучшей камерой с одним объективом в истории iPhone — это широкоугольная камера 12 Мп с диафрагмой f/1.8, процессором обработки сигналов изображения и системой Neural Engine, позволяющей процессору A13 Bionic задействовать ещё больше возможностей цифровой съёмки, в том числе режим «Портрет» с шестью вариантами портретного освещения и настройкой глубины резкости. Кроме того, iPhone SE использует возможности машинного обучения и способен оценивать глубину резкости с помощью монокулярной системы, поэтому отличные портреты можно снимать и на фронтальную камеру. Интеллектуальная функция Smart HDR распознаёт объекты в кадре и обеспечивает подходящую подсветку для выразительного чередования светлых и тёмных областей.





Снимать видео на iPhone SE можно со стереозвуком и кинематической стабилизацией для передней и задней камер. Камера на задней панели поддерживает запись видео высокого качества в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду, а также расширенный динамический диапазон с более детальными светлыми областями при съёмке с частотой до 30 кадров в секунду. Функция QuickTake позволяет мгновенно переходить от съёмки фото на любую из камер к видеосъёмке, не изменяя режим.



В iPhone SE встроены передовые функции безопасности. Например, технологии Touch ID и Secure Enclave защищают данные отпечатков пальцев, защита от сбора данных в Safari помогает предотвратить отслеживание рекламодателями активности пользователей на различных сайтах, а фотографии в приложении «Фото» сортируются с применением машинного обучения.







iOS 13 на iPhone SE — отличный пример слаженной работы аппаратного и программного обеспечения, возможной только на iPhone. В iOS 13 доступен выразительный тёмный режим и предусмотрена более защищённая аутентификация в приложениях и на сайтах с использованием функции «Вход с Apple».



В России iPhone SE будет доступен в чёрном и белом цветах, а также в цвете (PRODUCT)RED с памятью 64, 128 и 256 ГБ по цене от 39 900 рублей на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. iPhone SE также будет продаваться у авторизованных реселлеров Apple и некоторых операторов связи.



Оформить предзаказ на iPhone SE можно на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store с четверга, 23 апреля. В пятницу, 24 апреля, устройство поступит в продажу на сайте Apple, у авторизованных реселлеров и операторов связи.







Часть доходов от продажи каждого iPhone SE (PRODUCT)RED перечисляется напрямую в новое подразделение Глобального фонда, созданное для борьбы с COVID-19 и предоставляющее нуждающимся странам финансирование для приобретения средств индивидуальной защиты и лабораторного оборудования, проведения обследований, а также обеспечения общественной безопасности, работы системы поставок и многого другого. Кроме того, гранты выделяются на программы борьбы с ВИЧ/СПИД, в рамках которых проводятся обследования, консультации, уход за больными и предотвращение распространения заболевания, а особое внимание уделяется тому, чтобы не допустить передачи вируса детям от заражённых матерей.







