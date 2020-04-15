После запуска нового iPhone SE компания Apple решила попрощаться с линейкой iPhone 8. Сегодня утром производство этих устройств было прекращено. Это вполне логичное решение, поскольку его место теперь займет новинка с похожим корпусом и начинкой от iPhone 11.
Цена нового iPhone SE начинается с 399 долларов (39 990 рублей в России), а стоимость iPhone 8 на старте составляла 699 долларов. В прошлом месяце Apple продавала восстановленные модели iPhone 8 Plus за 469 долларов, но эти модели уже не доступны в интернет-магазине компании.
Объектив нового iPhone SE позволяет снимать в портретном режиме с эффектом размытия заднего фона. Такая возможность была у «восьмерки» только в версии Plus с двойной камерой. Apple решила не добавлять датчик в свою «бюджетную» новинку, вместо этого компания сохранила Touch ID.
Смартфон iPhone SE может похвастаться тем же чипом A13 Bionic, что и во флагманском модельном ряду устройств iPhone 11 и 11 Pro. Он также получил поддержку Wi-Fi 6 и гигабитного LTE. Варианты хранилища начинаются с 64 ГБ.
Цена нового iPhone SE начинается с 399 долларов (39 990 рублей в России), а стоимость iPhone 8 на старте составляла 699 долларов. В прошлом месяце Apple продавала восстановленные модели iPhone 8 Plus за 469 долларов, но эти модели уже не доступны в интернет-магазине компании.
Объектив нового iPhone SE позволяет снимать в портретном режиме с эффектом размытия заднего фона. Такая возможность была у «восьмерки» только в версии Plus с двойной камерой. Apple решила не добавлять датчик в свою «бюджетную» новинку, вместо этого компания сохранила Touch ID.
Смартфон iPhone SE может похвастаться тем же чипом A13 Bionic, что и во флагманском модельном ряду устройств iPhone 11 и 11 Pro. Он также получил поддержку Wi-Fi 6 и гигабитного LTE. Варианты хранилища начинаются с 64 ГБ.
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