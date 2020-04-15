



Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro стала доступна для заказа на сайте apple.com/ru. Она предоставляет пользователям iPad Pro дополнительные возможности и поддерживает функции трекпада, появившиеся в iPadOS 13.4.



Клавиатура Magic Keyboard примагничивается к iPad Pro. Крепления дают возможность плавно менять угол поворота дисплея в диапазоне до 130°. Клавиши обладают механизмом «ножницы» и длиной хода 1 мм. Клавиатура Magic Keyboard оснащена трекпадом, поддерживающим нажатие в любой точке: он дополняет сенсорный интерфейс iPad, обеспечивая навигацию, управление курсором и возможность точных правок. Клавиатура оснащена механизмом сквозной зарядки через USB‑C, поэтому порт USB‑C на iPad Pro остаётся свободным для подключения внешнего накопителя или монитора. Когда пользователь подсоединяет или закрывает клавиатуру Magic Keyboard, микрофоны iPad Pro отключатся, чтобы аудиоданные оставались в безопасности.



Клавиатура Magic Keyboard задействует некоторые новые возможности iPadOS. Когда пользователь перемещает палец по встроенному трекпаду, указатель на экране меняет свой внешний вид, выделяя элементы интерфейса. Жесты Multi‑Touch дают возможность пользоваться различными функциями системы, не поднимая руку с трекпада. Поддержка трекпада работает во многих популярных приложениях для iPadOS. По словам Apple, с ней стало удобнее работать с несколькими объектами в Keynote, набирать и редактировать текст в Pages и «Заметках», а также создавать и упорядочивать таблицы в Numbers.



Клавиатура создана для работы с новыми iPad Pro, но совместима и с моделями iPad Pro предыдущего поколения.



Клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro уже доступна для заказа на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store по цене от 26 990 рублей за модель для iPad Pro 11 дюймов и от 30 990 рублей за модель для iPad Pro 12,9 дюйма. Она также будет продаваться у авторизованных реселлеров и операторов связи.



Раскладка клавиатуры доступна для более чем 30 языков, в том числе русского, испанского, упрощённого китайского, немецкого, французского и японского.







