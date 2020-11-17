





Apple начала отправлять складные iPhone партнеру по сборке Foxconn в целях тестирования. Релиз новых устройств запланирован на сентябрь 2022 года. Об этом сообщает сайт Macrummors со ссылкой на китайский отчет.Сообщается, что тестирование включает оценку использования технологий OLED или microLED дисплеев, поскольку выбор экрана повлияет на последующие методы сборки. Apple попросила Foxconn оценить складной механизм устройств с помощью более 100 000 тестов на открытие и закрытие. В отчете отмечается, что аналогичные испытания для обычных ноутбуков требуют, чтобы они открывались и закрывались от 20 000 до 30 000 раз.В отчете не содержится дополнительной информации о конструкции складного устройства, но отмечается, что Samsung предоставит панель для экрана. Это в свою очередь потенциально подтверждает слухи о том, что Apple заказала образцы складных дисплеев у корейской компании.По словам Джона Проссера, купертиновцы работают над складным прототипом iPhone, который оснащается двумя отдельными панелями дисплея, соединяющимися шарниром, а не единым экраном, как у Samsung Galaxy Fold.Блогер сообщает, что у складного iPhone закругленные края из нержавеющей стали, как у iPhone 11. Выемка отсутствует, а датчики Face ID спрятаны в верхушке над внешним дисплеем.Слухи о тои, что Apple работает над складным iPhone появились еще в 2016 году, поскольку компания получила ряд патентов на подобные устройства. В оном из них описывался гаджет с двумя отдельными экранами, которые можно объединить в единое гибкое устройство с шарниром. Тем не менее пока рано судить, будет ли нечто подобное выпущено на рынок.