Поскольку в отношении Apple ведется расследование на предмет антиконкурентной практики, компания работает над новыми способами избежать этих обвинений и даже санкций со стороны правительств всего мира. В бета-версии iOS 14.3 обнаружили, что операционная система будет предлагать пользователям сторонние приложения в процессе первого запуска iPhone или iPad.
Сайт 9to5Mac нашел в коде операционки новое меню, которое будет показывать аналоги стоковым приложениям из App Store. Оно будет демонстрироваться во время первичной настройки устройств.
Новый раздел не предназначен для показа всем пользователям. В коде содержится упоминание, что он будет включен только для некоторых стран в соответствии с требованиями местного законодательства. Таким образом Apple сможет избежать проблем с властями в России в случае, если закон о предустановке отечественного программного обеспечения вступит в силу.
Пока неясно, в каких регионах Apple включит эту новую функцию, но, скорее всего, она будет сначала реализована в странах Европейского союза. В прошлом году в Европе против Google подали в суд за установку поисковика и браузера Chrome на устройствах Android по умолчанию. После этого продаваемые там Android-гаджеты предлагают пользователям сделать выбор самостоятельно.
Совсем недавно Япония присоединилась в списку стран, расследующих возможное нарушение антимонопольного законодательства со стороны Apple. В него уже входят США, Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Южная Корея.
Большинство обвинений связано с тем, что Apple уделяет приоритетное внимание собственным приложениям и не предлагает аналогичные возможности конкурирующему софту. Крупные компании, такие как Epic Games и Spoify, обвиняют купертиновцев в монополии из-за правил App Store.
Закон о предустановке российского софта подразумевает предварительную загрузку отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV. В перечень приложений для смартфонов и планшетов входят: антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. На планшетах, компьютерах и Smart ТV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра трансляций телеканалов.
Сегодня в Госдуме были приняты поправки, которые переносят срок вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на 1 марта 2021 года.
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я сразу так сказал, что по такому принципу будет иди установка, ещё в время активации и по регионам.
Ленивые разрабы пизают свое дерьмо яндекс и мейл браузеры через политику.. 🤮
Сделайте приложение топовое чтоб ярче сафари было и люди сами установят. Но нет, везде надо лоббировать свое гамно и возможность получить собирать данные )