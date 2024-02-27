Apple наконец-то прокачает дисплеи базовых iPhone, но только в следующем году

Фархад
iPhone 17

Отраслевое издание The Elec сообщает, что iPhone 17 и iPhone 17 Plus получат OLED-дисплеи LTPO, что впервые обеспечит базовые модели смартфонов Apple поддержкой технологии ProMotion и переменной частотой обновления вплоть до 120 Гц.

Текущие модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также следующие iPhone 16 и iPhone 16 Plus используют панели, поэтому их частота обновления ограничена 60 Гц, а также в этих устройствах отсутствует функция Always-On Dislpay. Технология ProMotion позволяет снизить частоту обновления дисплея до 1 Гц, что обеспечит работу функции всегда включённого экрана в iPhone 17.

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По данным The Elec, китайский поставщик BOE ведёт переговоры с Apple на поставку панелей LTPO для серии iPhone 17. Если компания не сможет предоставить качественные дисплеи, то Apple, скорее всего, обратится к другим поставщикам в лице Samsung и LG Display.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+640
jkttim
А в редакции iGuides точно есть люди или их уже заменили на роботов?!

Проверяйте стоить перед публикацией!

«Текущие модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также следующие iPhone 16 и iPhone 16 Plus используют панели, поэтому их частота обновления ограничена 60 Гц, ....»

И какие же панели используются?
13 минут назад
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