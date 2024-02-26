«Это просто мусор»: покупатели хейтят Apple за аксессуары для iPhone и выкладывают отвратные фото с ними

Фото: 9to5Mac
В сети появляется всё больше жалоб и негатива в адрес чехлов Apple FineWoven, которые пришли на смену кожаным. Об этом пишет 9to5Mac.
Ранее мы уже писали, что покупателям не нравится низкая устойчивость этого материала к внешним воздействиям — чехол покупается не только с целью защитить устройство, но и украсить его. Спустя несколько месяцев после релиза Apple FineWoven ситуация никак не улучшилась, а скорее стала хуже: пользователи крайне разочарованы своей покупкой и публикуют фото чехлов в отвратительном состоянии.
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Среди самых частых претензий — чехол FineWoven очень быстро царапается, и эти повреждения невозможно скрыть. Помимо этого, на кейсах часто отслаиваются углы и края, а сама ткань некрасиво темнеет и засаливается.
«Края отслаиваются, ткань царапается, как старый компакт-диск, и коричневеет, как гнилой банан», — журналист WSJ Джоанна Стерн.
Фотографии состояния Apple FineWoven спустя несколько месяцев действительно удручают: новый материал явно уступает коже по эстетике и износостойкости, не говоря уже о том, что от кейса за $59 покупатель ожидает более продолжительной отдачи.