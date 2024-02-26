«Это просто мусор»: покупатели хейтят Apple за аксессуары для iPhone и выкладывают отвратные фото с ними

Олег

FineWoven
Фото: 9to5Mac 


В сети появляется всё больше жалоб и негатива в адрес чехлов Apple FineWoven, которые пришли на смену кожаным. Об этом пишет 9to5Mac.

Ранее мы уже писали, что покупателям не нравится низкая устойчивость этого материала к внешним воздействиям — чехол покупается не только с целью защитить устройство, но и украсить его. Спустя несколько месяцев после релиза Apple FineWoven ситуация никак не улучшилась, а скорее стала хуже: пользователи крайне разочарованы своей покупкой и публикуют фото чехлов в отвратительном состоянии.

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FineWoven

Среди самых частых претензий — чехол FineWoven очень быстро царапается, и эти повреждения невозможно скрыть. Помимо этого, на кейсах часто отслаиваются углы и края, а сама ткань некрасиво темнеет и засаливается.

«Края отслаиваются, ткань царапается, как старый компакт-диск, и коричневеет, как гнилой банан», — журналист WSJ Джоанна Стерн. 
FineWoven

FineWoven

FineWoven

FineWoven

FineWoven

FineWoven

FineWoven

Фотографии состояния Apple FineWoven спустя несколько месяцев действительно удручают: новый материал явно уступает коже по эстетике и износостойкости, не говоря уже о том, что от кейса за $59 покупатель ожидает более продолжительной отдачи. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+32
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У меня чехлы 150-ти рублевые лучше выглядят за год два использования, тут явно безалаберное использование…
2 часа назад в 19:52
#
Anton Pimenidi
+2
Anton Pimenidi
🤣 шлак
2 часа назад в 20:04
#
+792
Eredy
Если я начну с чехлом обращаться как с мусором, то само собой будет ужас.
2 часа назад в 20:15
#
+4475
Gabriel
Это биоразлагаемые материалы.
Температура тела и потожировые следы запускают механизм разложения.
Могу только посоветовать свежекупленный чехол сразу же не хватая руками покрыть керамическим покрытием или гидрофобным лаком. Я ради эксперимента покрыл кожаную сумку оставшимся от покрытия машины после полировки ( ну мне покрыли ребята которые машину делали)
Дело было года три назад, сумка как новая.
2 часа назад в 20:37
#
st00p1dm0nkey
+4303
st00p1dm0nkey Gabriel
Или на крайняк купить чехол для чехла 🤣
час назад в 21:10
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tellurian
+1954
tellurian Gabriel
Это извращение, купить чехол для телефона и для него делать защиту 🤦‍♂️
час назад в 21:17
#
st00p1dm0nkey
+4303
st00p1dm0nkey tellurian
Там в конце смайлик, типа шутка 🤪
27 минут назад
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