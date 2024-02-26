«Это просто мусор»: покупатели хейтят Apple за аксессуары для iPhone и выкладывают отвратные фото с ними



Фото: 9to5Mac





В сети появляется всё больше жалоб и негатива в адрес чехлов Apple FineWoven, которые пришли на смену кожаным. Об этом пишет 9to5Mac.



Ранее мы уже писали, что покупателям не нравится низкая устойчивость этого материала к внешним воздействиям — чехол покупается не только с целью защитить устройство, но и украсить его. Спустя несколько месяцев после релиза Apple FineWoven ситуация никак не улучшилась, а скорее стала хуже: пользователи крайне разочарованы своей покупкой и публикуют фото чехлов в отвратительном состоянии.









Среди самых частых претензий — чехол FineWoven очень быстро царапается, и эти повреждения невозможно скрыть. Помимо этого, на кейсах часто отслаиваются углы и края, а сама ткань некрасиво темнеет и засаливается.



Среди самых частых претензий — чехол FineWoven очень быстро царапается, и эти повреждения невозможно скрыть. Помимо этого, на кейсах часто отслаиваются углы и края, а сама ткань некрасиво темнеет и засаливается.

«Края отслаиваются, ткань царапается, как старый компакт-диск, и коричневеет, как гнилой банан», — журналист WSJ Джоанна Стерн.