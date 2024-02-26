Посчитана реальная стоимость Apple Vision Pro. Ну и где же тут $3500?

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Компания Omdia подсчитала себестоимость гарнитуры Apple Vision Pro и получила весьма любопытные цифры. Подробности собрали в MacRumors.



Согласно источнику, самыми дорогими компонентами гарнитуры оказались два 1,25-дюймовых дисплея micro-OLED, которые обращены к глазам — каждый стоит по $228. На втором месте собственные чипы Apple M2 и R1, которые обходятся компании в $240 за пару. Если посчитать все материалы вместе, то себестоимость Apple Vision Pro составляет примерно 1542 доллара США. Розничный ценник гарнитуры — $3499.







Получается, что с каждой гарнитуры Apple остается $1957. Разница довольно существенная; обычно «разбег» между розничной и реальной стоимостью девайсов Apple составляет 10-30%. Однако стоит помнить, что с этой суммы компания оплачивает расходы на разработку, рекламу, упаковку, доставку и так далее. К сожалению, все они довольно сложно подсчитываются, поэтому узнать чистую прибыль Apple с продажи Vision Pro почти невозможно.