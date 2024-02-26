Посчитана реальная стоимость Apple Vision Pro. Ну и где же тут $3500?

Олег

Vision
Фото: Apple


Компания Omdia подсчитала себестоимость гарнитуры Apple Vision Pro и получила весьма любопытные цифры. Подробности собрали в MacRumors.

Согласно источнику, самыми дорогими компонентами гарнитуры оказались два 1,25-дюймовых дисплея micro-OLED, которые обращены к глазам — каждый стоит по $228. На втором месте собственные чипы Apple M2 и R1, которые обходятся компании в $240 за пару. Если посчитать все материалы вместе, то себестоимость Apple Vision Pro составляет примерно 1542 доллара США. Розничный ценник гарнитуры — $3499.

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Получается, что с каждой гарнитуры Apple остается $1957. Разница довольно существенная; обычно «разбег» между розничной и реальной стоимостью девайсов Apple составляет 10-30%. Однако стоит помнить, что с этой суммы компания оплачивает расходы на разработку, рекламу, упаковку, доставку и так далее. К сожалению, все они довольно сложно подсчитываются, поэтому узнать чистую прибыль Apple с продажи Vision Pro почти невозможно. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+148
antonchik55
«обычно «разбег» между розничной и реальной стоимостью девайсов Apple составляет 10-30%» — что?

Не вы ли считали год-два назад что себестоимость iPhone Pro Max ~450-590$? (Точную цифру не помню). Хотя его стоимость 1100$

Где тут разбег 10-30%? Все 50-60%
Сегодня в 19:13
#
Владимир Мулач
+133
Владимир Мулач
Что все пристали к этим вижинам?
Дорого? Не бери!
Завидуешь? Завидуй молча!
Не нравится? Отвернись!
2 часа назад в 20:06
#
tellurian
+1954
tellurian
А затраты на разработку железа и по, тестирование, тестовые образцы, пробные партии, маркетинг и причие затраты? Или это просто падает с неба?
2 часа назад в 20:17
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–52
oskar
☝🏻Все эти затраты должны идти за свой счёт. А так педрилы совсем охренели от жадности.
18 минут назад
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