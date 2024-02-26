Apple избавится от самого обидного различия iPhone Pro и iPhone Pro Max до конца года



Фото: MacRumors





Компания Apple собирается встроить одинаковые камеры в оба флагманских смартфона линейки iPhone 16. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, свежий инсайд от тайваньской компании TrendForce указывает на появление камеры с тетрапризмой в еще одной модели iPhone. В 2023 году её получил только iPhone 15 Pro Max, и это объяснили физическими причинами — в меньший по габаритам iPhone 15 Pro такой объектив якобы просто не поместился. Из-за этого компактный флагман получил прошлогодний оптический зум 3х вместо 5х на 15 Pro Max.







«После успешного запуска iPhone 15 Pro Max с эксклюзивным телеобъективом с зумом Tetraprism в отрасли ожидается рост использования модулей перископических линз. Apple планирует внедрить это усовершенствованное аппаратное обновление в iPhone 16 Pro, сделав его доступным большему количеству пользователей серии Pro».



Похоже, что различия в камерах между моделями Pro разных размеров больше не будет. Будущие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат 5-кратный оптический зум и тетрапризму, так что компромиссов при покупке более компактного смартфона станет на один меньше.