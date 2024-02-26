Apple избавится от самого обидного различия iPhone Pro и iPhone Pro Max до конца года

Олег

iPhone 16 Pro
Фото: MacRumors 


Компания Apple собирается встроить одинаковые камеры в оба флагманских смартфона линейки iPhone 16. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, свежий инсайд от тайваньской компании TrendForce указывает на появление камеры с тетрапризмой в еще одной модели iPhone. В 2023 году её получил только iPhone 15 Pro Max, и это объяснили физическими причинами — в меньший по габаритам iPhone 15 Pro такой объектив якобы просто не поместился. Из-за этого компактный флагман получил прошлогодний оптический зум 3х вместо 5х на 15 Pro Max.

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«После успешного запуска iPhone 15 Pro Max с эксклюзивным телеобъективом с зумом Tetraprism в отрасли ожидается рост использования модулей перископических линз. Apple планирует внедрить это усовершенствованное аппаратное обновление в iPhone 16 Pro, сделав его доступным большему количеству пользователей серии Pro».

Похоже, что различия в камерах между моделями Pro разных размеров больше не будет. Будущие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат 5-кратный оптический зум и тетрапризму, так что компромиссов при покупке более компактного смартфона станет на один меньше. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4
Sanches Sanches
Давно так надо делать было! Это же Pro линейка👍
час назад в 21:18
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+1
AID_001162.2a0263c9bcf349b2a4757c429eb5d8c2.0417
Ну и супер! Тем более, что размер экрана у обычной прошки немножко подрастет. Идеальный будет телефон.
час назад в 21:20
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