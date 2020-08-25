По данным Reuters, компании Foxconn и Pegatron собираются открыть производственные линии в Мексике. Это позволит им продолжить сборку устройств по заказу Apple даже в том случае, если экономические отношения между США и Китаем будут ухудшены или нарушены.
Экономика Мексики переживает не лучшие времена, а Foxconn и Pegatron планируют инвестировать в производство миллиарды долларов и создать тысячи новых рабочих мест. Планы по открытию производства смартфонов в этой стране могут обрести более конкретные очертания к концу 2020 года.
Производство iPhone в Мексике позволит Apple избежать повышенных пошлин на импорт товаров из Китая, а также обезопасить себя от дальнейшего ухудшения отношения между странами. Администрация президента США считает Китай одной из главных угроз для национальной безопасности и опасается, что китайские производители вроде Huawei и ZTE, а также сервисы вроде TikTok ведут за гражданами, военными и бизнесом в США слежку в пользу властей КНДР.
Дональд Трамп неоднократно намекал Apple о необходимости переноса производства из Китая в США, но в этом случае затраты на сборку устройств значительно вырастут, что приведёт к росту розничных цен, снижению прибыли компании и падении цен на её акции.
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