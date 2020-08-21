





По данным Counterpoint Research, по итогам первой половины 2020 года компания Apple заняла 51,4% рынка смарт-часов в штучном выражении. Это обеспечило ей абсолютное лидерству, причём доли ближайших конкурентов в разы меньше. Для сравнения: у Garmin 9,4%, а у Huawei 8,3%.Несмотря на пандемию коронавируса, рынок смарт-часов в первой половине 2020 года вырос на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Ожидается, что он и дальше будет показывать положительную динамику роста и удвоится к 2024 году.Аналитики Counterpoint Research подсчитали, что с января по июнь 2020 года во всём мире было продано 42 миллиона смарт-часов, а самым продаваемой моделью стали часы Apple Watch Series 5. В США продажи Apple Watch выросли сильнее, чем в других странах мира, — на 22%. В Китае преимущественно лидируют смарт-часы местных брендов, в том числе Huawei и Xiaomi.