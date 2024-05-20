Apple не планирует обновлять флагманские компьютеры Mac до середины 2025 года

Фархад
Mac

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился инсайдом относительно планов Apple по выпуску обновлённых версий своих топовых компьютеров Mac Studio и Mac Pro. 

В новом выпуске информационного бюллетеня «Power On» Гурман рассказал, что текущая дорожная карта Apple не включает запуск новых моделей Mac Studio и Mac Pro до середины следующего года. Скорее всего, эти компьютеры пропустят сразу два поколения чипов M-серии

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В прошлый раз компания обновляла Mac Studio и Mac Pro на конференции WWDC в 2023 году. Устройства сейчас доступны в разных конфигурациях с чипами M2 Max и M2 Ultra.

Все остальные компьютеры Mac, за исключением MacBook Air, получат чипы серии M4 осенью 2024 года. Увы, на WWDC в июне мы не увидим новых ноутбуков или других компьютеров.
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Источник:
MacRumors
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