Apple не планирует обновлять флагманские компьютеры Mac до середины 2025 года

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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился инсайдом относительно планов Apple по выпуску обновлённых версий своих топовых компьютеров Mac Studio и Mac Pro.В новом выпуске информационного бюллетеня «Power On» Гурман рассказал, что текущая дорожная карта Apple не включает запуск новых моделей Mac Studio и Mac Pro до середины следующего года. Скорее всего, эти компьютеры пропустят сразу два поколения чипов M-серииВ прошлый раз компания обновляла Mac Studio и Mac Pro на конференции WWDC в 2023 году. Устройства сейчас доступны в разных конфигурациях с чипами M2 Max и M2 Ultra.Все остальные компьютеры Mac, за исключением MacBook Air, получат чипы серии M4 осенью 2024 года. Увы, на WWDC в июне мы не увидим новых ноутбуков или других компьютеров.