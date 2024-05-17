Срочно проверьте свой iPhone! Apple разрешила всем приложениям следить за пользователями

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В последние несколько дней владельцы iPhone по всему миру жалуются на странный баг в iOS, который приводит к тому, что переключатель «Разрешить приложениям запрашивать отслеживание» в настройках конфиденциальности внезапно перестал работать.Согласно сообщениям в Х и на Reddit, сам переключатель вдруг стал неактивным, а под ним появилась надпись: «Этот параметр нельзя изменить, потому что профиль ограничивает его или потому, что ваш Apple ID находится под управлением родителя, не соответствует минимальным возрастным требованиям или в нём отсутствует информация о возрасте». Однако пользователи заверяют, что ни одна из этих причин к ним не относится.Интересно, что проблема наблюдается не только в iOS 17.5, но и в более старых версиях ПО, включая iOS 17.4.1, iOS 17.4 и iOS 16.6. Apple пока не комментирует ситуацию, но вполне вероятно, что это проблема на стороне сервера.Я сам столкнулся с подобной ситуацией на 2 из 7 iPhone, на которых смог проверить. При этом на всех устройствах используется один Apple ID и никаких ограничений нигде нет.