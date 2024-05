iPhone Plus повторит судьбу iPhone mini этой осенью

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Журналист The Information Уэйн Ма поделился информацией о том, что Apple планирует отказаться от дальнейшего развития Plus-версий своих смартфонов после выпуска iPhone 16 Plus в сентябре.Напомним, первый iPhone Plus вышел в 2022 году в рамках линейки iPhone 14. Эта модель сменили компактные iPhone mini, которые за 2 года так и не успели завоевать рынок из-за плохих показателей автономности.The Information считает, что главная проблема iPhone Plus заключается в том, что он слишком дорогой. При стартовой цене в $899 — он даже не является флагманом. Как следствие, эти модели продаются намного хуже других и в разы «ниже ожиданий» Apple.Ожидается, что в следующем году Apple заменит iPhone Plus на iPhone Slim или Ultra. Последний предложит серьезный редизайн и будет стоить дороже iPhone 17 Pro Max.