Когда у Apple только появился первый смартфон с огромным вырезом в верхней части экрана, многие производители сочли это решение удачным дизайнерским ходом и принялись его копировать. Но это быстро прошло, теперь они встраивают фронтальную камеру в небольшой вырез, делают её невидимой или вообще прячут в корпус, чтобы на экране ничего не мешалось.
13 октября Apple проведёт презентацию, на которой, как ожидается, будут представлены новые модели iPhone, и у них, судя по многочисленным утечкам, сохранится «чёлка», хотя её размеры были уменьшены.
По данным знаменитого инсайдера IceUniverse, имеющего неплохой «послужной список» из сбывшихся утечек, Apple не собирается отказываться от «чёлки» в смартфонах и в дальнейшем. Она сохранится как минимум в моделях линейки iPhone 13, которые уже разрабатываются и будут выпущены в 2021 году. При этом, чёлка станет ещё меньше, её высота заметно снизится.
Не исключено, что «чёлка» исчезнет в айфонах только после того, как появятся технологии, позволяющие скрывать в экране невидимые камеры и сенсоры. Такие технологии уже существуют, но они не достаточно хорошо проработаны, чтобы Apple начала применять их в своих устройствах.
Для чего вообще нужна эта «чёлка»? Фронтальную камеру действительно можно разместить в небольшом вырезе, но помимо неё в смартфонах Apple используется модуль Face ID, обеспечивающий защиту сканированием лица. У этого модуля довольно массивные размеры, хотя инженеры Apple постоянно работают над его уменьшением. Android-смартфоны тоже поддерживают разблокировку с помощью лица, но система защиты в них гораздо менее надёжная, поскольку она полагается на менее продвинутые решения, а зачастую просто на модуль камеры.
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Сидит волк, в руках колобка крутит:
— И куда ж тебя бл@ еб@ть...??
— НЕ НАДО МЕНЯ ЕБ@ТЬ!!!
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