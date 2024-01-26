Apple не стала скрывать главное изменение в iPad Pro 2024

«Во время настройки Face ID iPad должен находиться в альбомной ориентации, а камера — в верхней части экрана», — говорится в коде.

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В коде первой бета-версии iPadOS 17.4, вышедшей вчера, появились интересные подробности об изменениях в будущих моделях iPad Pro.Мы уже не раз слышали, что новые «прошки» получат OLED-дисплеи, чипы M3 и более высокую цену. Однако теперь стало известно, что компания планирует изменить расположение самого полезного элемента. Речь идёт о камере Face ID, которая «переедет» на широкую сторону, чтобы им было удобнее пользоваться в альбомной ориентации. Подобную реализацию расположения модуля селфи-камеры мы видели в iPad 10-го поколения.Ожидается, что Apple представит новые модели iPad Air и iPad Pro уже в апреле.