Apple не стала скрывать главное изменение в iPad Pro 2024

Фархад
iPad

В коде первой бета-версии iPadOS 17.4, вышедшей вчера, появились интересные подробности об изменениях в будущих моделях iPad Pro.

Мы уже не раз слышали, что новые «прошки» получат OLED-дисплеи, чипы M3 и более высокую цену. Однако теперь стало известно, что компания планирует изменить расположение самого полезного элемента. Речь идёт о камере Face ID, которая «переедет» на широкую сторону, чтобы им было удобнее пользоваться в альбомной ориентации. Подобную реализацию расположения модуля селфи-камеры мы видели в iPad 10-го поколения.

«Во время настройки Face ID iPad должен находиться в альбомной ориентации, а камера — в верхней части экрана», — говорится в коде.

Ожидается, что Apple представит новые модели iPad Air и iPad Pro уже в апреле.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+69
Nikodimus73
Кому как, а я привык с годами использовать в книжной ориентации
54 минуты назад
#
tellurian
+2833
tellurian Nikodimus73
Тоже самое, никаких проблем нет. Работает в любой ситуации, кроме когда камера внизу оказывается.
41 минуту назад
#
Hello!
+659
Hello!
Более высокая цена – это уже преимущество? ))
32 минуты назад
#
SithV
+1621
SithV Hello!
более высокая цена на старте более высокая цена при перепродаже! 😉
минуту назад
#
+69
Newcomer
Может на более длинную часть?
10 минут назад
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