Apple недовольна качеством будущих Apple Watch SE. Догадываетесь почему?

Фархад
AW SE 3

Если вам «повезло» пользоваться iPhone 5c, вы наверняка знаете, насколько ужасным был пластик в этих устройствах. Похоже, что следующие дешёвые Apple Watch SE получат такой же корпус.

По словам инсайдера Марка Гурмана, Apple Watch SE 3-го поколения с пластиковым корпусом всё ещё находятся в разработке, поскольку Apple столкнулась с некоторыми «проблемами со стоимостью и качеством» при переходе с алюминия на пластик. Видимо, корпус из этого материала оказался не таким прочным, как планировала Apple.

Гурман считает, что более доступные Apple Watch SE с цветным пластиковым корпусом станут идеальным гаджетом для детей. Пока неясно, насколько дешёвыми будут эти часы, учитывая, что текущая модель Apple Watch SE 2022 года сейчас продаётся по $249 за маленькую версию.

Ожидается, что новые Apple Watch SE выйдут в следующем году.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4798
Carter_Mayers
Лучше бы Apple, поработала над автономностью, чтобы AW жили на уровне Ультры а Ультра была ещё более автономной. За это же, многие ругают часы от Samsung, вроде всё круто, удобно, функционал нужный присутствует. Но заряжать очередной гаджет регулярно, уже просто никаких сил и желания нет. Смартфон заряжай, планшет заряжай, наушники заряжай, ноутбук тоже, ещё и часы, каждый день, буквально🤦🏻‍♂️
Сегодня в 09:56
#
tellurian
+1828
tellurian Carter_Mayers
Ещё машину забыли 😅🤦‍♂️😭
Сегодня в 11:19
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