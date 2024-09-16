Apple недовольна качеством будущих Apple Watch SE. Догадываетесь почему?

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Если вам «повезло» пользоваться iPhone 5c, вы наверняка знаете, насколько ужасным был пластик в этих устройствах. Похоже, что следующие дешёвые Apple Watch SE получат такой же корпус.По словам инсайдера Марка Гурмана, Apple Watch SE 3-го поколения с пластиковым корпусом всё ещё находятся в разработке, поскольку Apple столкнулась с некоторыми «проблемами со стоимостью и качеством» при переходе с алюминия на пластик. Видимо, корпус из этого материала оказался не таким прочным, как планировала Apple.Гурман считает, что более доступные Apple Watch SE с цветным пластиковым корпусом станут идеальным гаджетом для детей. Пока неясно, насколько дешёвыми будут эти часы, учитывая, что текущая модель Apple Watch SE 2022 года сейчас продаётся по $249 за маленькую версию.Ожидается, что новые Apple Watch SE выйдут в следующем году.