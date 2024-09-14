Что такое JPEG-XL и зачем он нужен в iPhone 16 Pro

JPEG Lossless (наиболее совместимый);

JPEG-XL Lossy;

JPEG-XL Lossless.

JPEG-XL Lossy ProRAW при 12 Мп — 11 МБ;

JPEG-XL Lossless ProRAW при 12 Мп — 18 МБ;

JPEG-XL Lossy ProRAW при 48 Мп — 20 МБ;

JPEG-XL Lossless ProRAW при 48 Мп — 46 МБ.

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Ещё задолго до анонса линейки iPhone 16 в сети обсуждали новые форматы съёмки фото на эти устройства. Теперь портал 9to5Mac раскрыл все подробности формата JPEG-XL в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.Интересно, что сама Apple об этом нововведении не упоминала на презентации. Однако в коде предрелизной бета-версии iOS 18 появились отсылки на три вариации формата JPEG-XL.Владельцы iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут выбрать JPEG-XL в настройках ProRAW. Его преимущество заключается в меньшем размере файла без потери качества изображения, чем другие форматы. При этом новый формат поддерживает прозрачность, HDR и более расширенную цветовую гамму.Эти три опции будут доступны на новых флагманах:Apple также подчеркивает, сколько будет весить файл в каждом формате:Для сравнения, фотография ProRAW с разрешением 48 Мп на iPhone 15 Pro занимает около 75 МБ.Открывать и редактировать такие файлы можно будет на любых устройствах Apple под управлением iOS 17+ и macOS 14+.