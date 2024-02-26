Apple обяжут добавить альтернативу App Store в России

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Действия аналогичны новым правилам в отношении Apple, которые были приняты в Евросоюзе.Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на главу ведомства Максута Шадаева. Минцифры хочет обязать Apple разрешить альтернативные способы загрузки приложений на iPhone. В данный момент законопроект, выдвинутый в декабре 2022 года, дорабатывается чиновниками.Полагается, что в случае выполнения требований со стороны Apple, российские пользователи смогут загружать нужные приложения со сторонних ресурсов. Инициатива аналогична действиям Евросоюза, который заставил Apple разрешить альтернативные магазины приложений для iPhone.Законопроект планируют выдвинуть на рассмотрение в Госдуме уже этой весной. Инициатива может коснуться не только Apple, но и других брендов.Несмотря на ограниченные возможности повлиять на американскую компанию, эксперты считают что шанс на положительный результат все же есть, поскольку Apple исправно выполняет решение судов разных стран.Apple позволит скачивать сторонние приложения на iPhone в ЕС с выходом iOS 17.4, выход которой намечен на март.