Apple готовит красивую iOS 18 и новые AirPods «с глазами»

Олег

iOS 18

Фото: 9to5Mac

В сети появилась подборка инсайдов от Bloomberg — информация дает представление о планах Apple на ближайшие несколько лет.

Марк Гурман сообщил, что iOS 18 действительно получит значительно переработанный дизайн элементов системы и меню, однако он не будет радикальным, подобным переходу с iOS 6 на iOS 7.

«Компания действительно работает над обновлением дизайна iOS уже в этом году, но я не верю, что это будет полная переработка, похожая на VisionOS». 

Что касается редизайна macOS, то он тоже будет, но намного позже: Гурман ждет новое оформление интерфейса Mac в 2025-2026 годах. Это неудивительно — macOS уже претерпела глобальные изменения с выходом Big Sur в 2020-м и Ventura в 2022-м.

Помимо программных продуктов, Гурман рассказал и о будущих аппаратных новинках. Например, он подтвердил слух о разработке «яблочного» умного кольца (в феврале такой девайс представит Samsung), а также сообщил о планах Apple сделать умные очки, которые будут очень похожи на обычные, но с несколькими функциями, связанными со звуком и нейросетями.

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И, наконец, журналист сообщил о разработке новой версии AirPods «с глазами». Это наушники, в которые будут встроены камеры низкого разрешения; они нужны, чтобы описывать окружающие предметы и пересказывать события вокруг пользователя с ограниченными возможностями, а также отслеживать параметры здоровья. По его словам, проект уже стартовал в прошлом году и получил кодовое название B798. 

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Источник:
9to5Mac
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araik313
Наконец-то
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