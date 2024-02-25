Учёные раскрыли последствия ношения Apple Vision Pro каждый день. Кому вагон проблем за $3500?

Олег

Apple Vision Pro


Исследователи из Стэнфорда бьют тревогу на фоне возрастающей популярности Apple Vision Pro и VR-устройств в целом. Об этом пишет NotebookCheck.

Согласно источнику, своим мнением относительно Vision Pro поделился директор-основатель Лаборатории виртуального человеческого взаимодействия Стэнфордского университета Джереми Бейленсон. По его словам, частое использование шлемов и гарнитур дополненной реальности может вызвать проблемы с психикой и социализацией.

«Мы не используем [VR] для повседневных задач», — Бейленсон. 

Исследования показали, что ношение гарнитуры серьезно ограничивает зрительное поведение и двигательные функции человека, а технология сквозной передачи изображения и звука зачастую имеет различные искажения и задержки — меняется насыщенность цветов, свет тускнеет, а некоторые объекты кажутся размытыми или чересчур близкими. В конце концов, даже Apple Vision Pro «видит» и показывает изображение гораздо хуже человеческого глаза.

«[Частое ношение Vision Pro] может повлиять на то, как ваши глаза перемещаются в пространстве, и в перспективе ухудшить ваше зрение», — говорит доцент Мичиганского университета Рабиндра Ратан. «И мы пока даже не подозреваем, что [гарнитура] может сделать с нашим мозгом». 

И, наконец, иммерсивные цифровые миры могут влиять на то, насколько хорошо пользователи думают и общаются с другими, а также на работу и учебу. Эксперименты показали, что человек с виртуальным персонажем перед глазами намного хуже справляется со сложными когнитивными задачами. А еще люди, носящие устройства AR, чувствуют очень слабую социальную связь с окружающими их людьми без гарнитуры на голове. По сути, VR-устройства провоцируют замкнутость и зацикленность на себе. 

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Исследователь из Института Иллинойса Роман Миллер говорит, что относится к смартфону, как к своей обуви — оставляет его у двери при входе в дом. Именно такой подход он рекомендует пользователям устройств дополненной реальности. 

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Источник:
NotebookCheck
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Комментарии

+59
Алексей
Вау, прямо «Врагу не пожелаешь». Настолько все серьезно!
Вчера в 17:40
#
+179
Сергей Кондрашин
Не ожидал от Воронина такого текста. В стиле Кузнецова.
Сенсационный заголовок. Ожидаешь в тексте срывания покровов.
Ав результате пшик. Сплошные «может повлмять», «может навредить», «мы не знаем что может произойти". Сплошные может.
Там более что шлемам  три недели, а все доценты и профессора уже все знают и бьют тревогу.

Интересно, что 200 лет назад, когда появились первые паровозы, учёные тоже били тревогу. Типа, естественная скорость человека это ходьба. Максимум — скорость лошади. А на паровозе все сразу сойдут с ума от скорости появления новых зрительных образов.
Мир и правда сошёл с ума. Но точно не от паровоза
Вчера в 18:34
#
Олег Воронин
+2293
Олег Воронин Сергей Кондрашин
Не судите строго, это всего лишь новости. А исследования вполне реальные, и интонация их именно такова, как описана выше.
По теме — Каждая новая технология кому-то приносит вред, кому-то опасения, а еще ломку и привыкание. Нужно вернуться к этой теме лет через шесть — многое уже будет ясно.

2 часа назад в 21:12
#
+118
lokky
Теперь все владельцы

Apple Vision Pro ослепнут! Урааа!!
51 минуту назад
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