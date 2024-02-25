Учёные раскрыли последствия ношения Apple Vision Pro каждый день. Кому вагон проблем за $3500?



Исследователи из Стэнфорда бьют тревогу на фоне возрастающей популярности Apple Vision Pro и VR-устройств в целом. Об этом пишет NotebookCheck.



Согласно источнику, своим мнением относительно Vision Pro поделился директор-основатель Лаборатории виртуального человеческого взаимодействия Стэнфордского университета Джереми Бейленсон. По его словам, частое использование шлемов и гарнитур дополненной реальности может вызвать проблемы с психикой и социализацией.





«Мы не используем [VR] для повседневных задач», — Бейленсон.



Исследования показали, что ношение гарнитуры серьезно ограничивает зрительное поведение и двигательные функции человека, а технология сквозной передачи изображения и звука зачастую имеет различные искажения и задержки — меняется насыщенность цветов, свет тускнеет, а некоторые объекты кажутся размытыми или чересчур близкими. В конце концов, даже Apple Vision Pro «видит» и показывает изображение гораздо хуже человеческого глаза.





«[Частое ношение Vision Pro] может повлиять на то, как ваши глаза перемещаются в пространстве, и в перспективе ухудшить ваше зрение», — говорит доцент Мичиганского университета Рабиндра Ратан. «И мы пока даже не подозреваем, что [гарнитура] может сделать с нашим мозгом».



И, наконец, иммерсивные цифровые миры могут влиять на то, насколько хорошо пользователи думают и общаются с другими, а также на работу и учебу. Эксперименты показали, что человек с виртуальным персонажем перед глазами намного хуже справляется со сложными когнитивными задачами. А еще люди, носящие устройства AR, чувствуют очень слабую социальную связь с окружающими их людьми без гарнитуры на голове. По сути, VR-устройства провоцируют замкнутость и зацикленность на себе.







Исследователь из Института Иллинойса Роман Миллер говорит, что относится к смартфону, как к своей обуви — оставляет его у двери при входе в дом. Именно такой подход он рекомендует пользователям устройств дополненной реальности.