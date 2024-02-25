Свежий инсайд переворачивает всё, что мы знали о дизайне iPhone 16 Pro. Не смотрите на ночь 🫣



В сети появился новый инсайд относительно дизайна задней панели iPhone 16 Pro, и он ужасен. Фото опубликовали в Gizmochina.



Согласно источнику, утечкой поделился довольно авторитетный инсайдер Маджин Бу в своем аккаунте X-Twitter. Он показал возможный модуль камер в iPhone 16 Pro, который похож на… электробритву.









Смотрится такой смартфон крайне странно: присутствует едва уловимое ощущение, что пользователя мягко посылают направо. На самом деле линцы расположены точно так же, как и раньше, только дизайнер объединил их в одну рамку и под единое стекло.



Утверждается, что такой дизайн может облегчить Apple размещение в iPhone 16 Pro камер бОльшего размера, в том числе значительно переработанного телеобъектива. Максимально разрешение матрицы при этом не изменится и составит 48 Мп.



Выглядит такой бритво-айфон максимально странно; будем надеяться, что Apple всё же сделает свой премиальный смартфон более элегантным. Например, ближе к Смотрится такой смартфон крайне странно: присутствует едва уловимое ощущение, что пользователя мягко посылают направо. На самом деле линцы расположены точно так же, как и раньше, только дизайнер объединил их в одну рамку и под единое стекло.Утверждается, что такой дизайн может облегчить Apple размещение в iPhone 16 Pro камер бОльшего размера, в том числе значительно переработанного телеобъектива. Максимально разрешение матрицы при этом не изменится и составит 48 Мп.Выглядит такой бритво-айфон максимально странно; будем надеяться, что Apple всё же сделает свой премиальный смартфон более элегантным. Например, ближе к предыдущему инсайду (на первом фото).