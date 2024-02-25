Свежий инсайд переворачивает всё, что мы знали о дизайне iPhone 16 Pro. Не смотрите на ночь 🫣

Олег

iPhone 16 Pro


В сети появился новый инсайд относительно дизайна задней панели iPhone 16 Pro, и он ужасен. Фото опубликовали в Gizmochina.

Согласно источнику, утечкой поделился довольно авторитетный инсайдер Маджин Бу в своем аккаунте X-Twitter. Он показал возможный модуль камер в iPhone 16 Pro, который похож на… электробритву.

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iPhone 16 Pro курильщика

Смотрится такой смартфон крайне странно: присутствует едва уловимое ощущение, что пользователя мягко посылают направо. На самом деле линцы расположены точно так же, как и раньше, только дизайнер объединил их в одну рамку и под единое стекло.

Утверждается, что такой дизайн может облегчить Apple размещение в iPhone 16 Pro камер бОльшего размера, в том числе значительно переработанного телеобъектива. Максимально разрешение матрицы при этом не изменится и составит 48 Мп.

Выглядит такой бритво-айфон максимально странно; будем надеяться, что Apple всё же сделает свой премиальный смартфон более элегантным. Например, ближе к предыдущему инсайду (на первом фото). 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+3
Sanches Sanches
Apple всегда делала и сделает эстетично. Это всего лишь концепт!
Вчера в 15:54
#
+354
den3221
Да не будет такого! Эти новости заглушки ни о чем!)
Вчера в 16:22
#
Mers
+4913
Mers
Какая-то куцая ерунда😕
2 часа назад в 21:10
#
tellurian
+1993
tellurian
Надеюсь не сделают такой ужас.
2 часа назад в 21:51
#