





A14 Bionic — первая 5-нм система на чипе (SoC), которая доступна в линейке iPhone 12 и планшетах iPad Air 4. По словам Apple, процессор и GPU этого решения примерно на 50 процентов быстрее по сравнению с системами конкурентов. Производитель также заявляет, что чипсет достаточно хорош, чтобы бросить вызов производительности ноутбуков.Утечка результатов тестов действительно предполагает, что A14 получил ощутимое улучшение по сравнению с A13 Bionic, который лежит в основе модельного ряда iPhone 11.Создатели бенчмарка AnTuTu обнаружили, что iPad Air 4 набрал больше баллов, чем iPhone 12, в тесте производительности, даже несмотря на то, что в их основе один и тот же чип. Тестируемые устройства также имели одинаковую конфигурацию памяти.Сообщается, что iPad Air 4 получил общий балл, который почти на 17 процентов превышает оценку iPhone 12. Процессор планшета на 9,5% быстрее, чем у айфона, а графическая производительность обошла аналогичный показатель смартфона на 30%.В AnTuTu полагают, что производительность A14 в iPhone 12 была ограничена из-за его сравнительно небольшой ёмкости аккумулятора, чтобы предотвратить проблемы с перерывом. То же самое можно сказать и об iPhone 12 Pro, глядя на его результаты.Поскольку iPhone 12 Pro Max, по-видимому, получил самую крупную батарею, ожидается, что он будет ближе по производительности к планшету.На сайте AnTuTu также отмечается, что iPhone 11 Pro обошел iPhone 12 в тесте графического процессора, хотя последний получил более быстрый GPU.A13 Bionic — довольно мощный чип, который успел зарекомендовать себя с точки зрения высокой производительности. Его показатели заставляют задуматься, а действительно ли прирост мощности чипа A14 в новых iPhone несет что-то полезное для неискушенного пользователя или это просто повод для хвастовства.