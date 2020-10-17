





У iPhone 12 mini самое непродолжительное время автономной работы из всей линейки новых смартфонов Apple, поскольку у него самый компактный корпус. Производитель не предоставлял информации о ёмкости аккумуляторов своих новинок, но на этот показатель свет пролили нормативные документы из Бразилии. По полученной информации, iPhone 12 mini оснащается батареей на 2227 мАч.Сообщается, что iPhone 12 оснащен батареей ёмкостью 2815 мАч, а это меньше, чем у iPhone 11 с его аккумулятором на 3110 мАч.Информация поступила от ANATEL, Национального агентства по телекоммуникациям Бразилии, которое сертифицирует новые мобильные устройства. Данные обнаружил бразильский сайт Tecnoblog, который утверждает, что нашел документацию по всем четырем новым моделям iPhone. Однако информация о ёмкости аккумуляторов 12 Pro и 12 Pro Max пока не разглашается.Напомним, ранние утечки также указывали, что iPhone 12 mini получит батарею на 2227 мАч. Есть вероятность, что 12 и 12 Pro получили разную ёмкость аккумуляторов. Наиболее ранние сертификации предполагали, что 12 Pro Max получит батарею на 3697 мАч. Однако пока не ясно подтвердится ли это утверждение.Apple, похоже, использует более компактные батареи в линейке айфонов этого года по сравнению с модельным рядом iPhone 11. Смартфоны из линейки iPhone 12 имеет аналогичное время автономной работы за счет улучшения энергоэффективности чипа A14 Bionic.По данным Apple, батареи iPhone 12 mini хватает на 15 часов при воспроизведении видео, до 10 часов при потоковом воспроизведении видео и до 50 часов при воспроизведении звука. Модели iPhone 12 и 12 Pro предлагают до 17, 11 и 65 часов соответственно, а 12 Pro Max обеспечивает до 20 часов просмотра видео, до 12 часов потокового воспроизведения видео и до 80 часов прослушивания аудио.