Apple окончательно распрощалась с iPod Nano и iPod Shuffle

Фархад
iPod

Компания Apple официально признала последние модели iPod nano и iPod shuffle в список вышедших из эксплуатации продуктов по всему миру, ознаменовав конец эпохи.

Больше сервисные центры не будут ремонтировать ни один из этих девайсов. Последний раз Apple обновляла iPod nano 7-го поколения и iPod shuffle 4-го поколения в 2015 году, а с продажи их сняли в 2017 году.

Помимо плееров, Apple добавила iPhone 6 в список вышедших из эксплуатации гаджетов, а 12-дюймовый MacBook 2017 года и iPad 6-го поколения попали в список устаревших продуктов. Это означает, что специалисты сервисных центров Apple смогут предложить ремонт только в случае наличия нужных запчастей.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+27
Mcsimkis
До сих пор ничего лучше для себя не нашел, чем nano 7, держу пару в запасе😁
2 минуты назад
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