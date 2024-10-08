Apple наконец-то улучшила iCloud. Зацените сами

Фархад
iCloud

Веб-версия популярного сервиса Apple iCloud получила ряд небольших изменений, включая новые параметры навигации по фотографиям в облаке, обои для домашней страницы и тёмный режим.

Оценить все нововведения и получить к своим данным в облаке из любой точки мира можно по ссылке. К слову, этого обновления iCloud мы ждали почти 6 лет, поскольку системный тёмный режим на iPhone и iPad появился с выходом iOS 13.

Помимо этого, пользователи могут настраивать фон домашней страницы. А также расставлять значки и виджеты для просмотра заметок, фотографий, напоминаний и другого контента. Обновления также получили календарь iCloud, хранилище в iCloud Drive, галерея фотографий, закреплённые заметки и напоминания.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Все нововведения iOS 18.1 beta 6
4 причины дождаться новый iPhone SE и забыть об iPhone 15
iPhone 16 Pro Max показал Samsung Galaxy S24 Ultra, что такое настоящая автономность

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+144
Ivan Ivanov
Фуух, ну, наконец-то !!!!!!!!!!!!!!
Не зря, не зря трудится многотысячный коллектив Apple.
Теперь все проблемы софта и железа Apple прощаем.
Думали не дождемся...
32 минуты назад
#

Читайте также