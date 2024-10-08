Apple наконец-то улучшила iCloud. Зацените сами

Веб-версия популярного сервиса Apple iCloud получила ряд небольших изменений, включая новые параметры навигации по фотографиям в облаке, обои для домашней страницы и тёмный режим.
Оценить все нововведения и получить к своим данным в облаке из любой точки мира можно по ссылке. К слову, этого обновления iCloud мы ждали почти 6 лет, поскольку системный тёмный режим на iPhone и iPad появился с выходом iOS 13.
Помимо этого, пользователи могут настраивать фон домашней страницы. А также расставлять значки и виджеты для просмотра заметок, фотографий, напоминаний и другого контента. Обновления также получили календарь iCloud, хранилище в iCloud Drive, галерея фотографий, закреплённые заметки и напоминания.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.