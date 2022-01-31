2022 год начался не самым лучшим образом для облачного сервиса от Apple. Многие разработчики отметили нестабильную синхронизацию в работе сторонних приложений. Такие приложения как Game Center, Backup и Photo также периодически давали сбой. Похоже, настал черед владельцев Apple Card.Как отмечают многочисленные пользователи Twitter и Reddit, при попытке добавить карту в Apple Wallet, оплатить покупку или оформить карту, они сталкиваются с сообщением о том, что сервис Apple Pay в настоящее время недоступен.На официальной странице о статусе системы отмечается, что что-то пошло не так, но когда проблема будет устранена, информация отсутствует. Вместо этого Apple сообщает о всех вышеперечисленных проблемах сервиса.И все конечно хорошо, если бы не конец месяца, когда многие пользователи готовятся к оплате счетов за Apple Card. Будем надеяться, что Apple поторопится и устранит проблему новым патчем.