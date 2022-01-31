



Компания Apple разрешила разработчикам публиковать в App Store скрытые приложения. Об этом сообщается на её сайте.



Такие приложения невозможно найти через поиск, они не видны в рекомендациях и тематических категориях среди других проектов, а доступ к ним можно получить только по прямой ссылке. Подать заявку на такой способ размещения, в том числе для уже опубликованных приложений, можно через портал разработчиков. После одобрения разработчик получит ссылку, которой он может делиться с теми, для кого предназначено это приложение. Если приложение уже было в App Store, ссылка останется прежней, изменить её нельзя.



Apple поясняет, что такой способ публикации приложений пригодится компаниям, которые хотят предоставить доступ к ним ограниченному кругу лиц. Скачать приложение можно в App Store или в специализированных магазинах контента Apple Business Manager (для бизнеса) и Apple School Manager (для учащихся и преподавателей).



Скрывать в App Store предрелизы и бета-версии приложений нельзя, для таких проектов у Apple имеется специальная платформа TestFlight.







