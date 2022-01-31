Пользователи, установившие свежую версию macOS Monterey 12.2 жалуются на автономность своих компьютеров Mac. Об этом сообщает зарубежный профильный ресурс MacRumors.
Одной из главных фишек новых SoC от Apple — Silicon M1, M1 Pro и M1 Max — является их низкое энергопотребление. Как следствие, ноутбуки под управлением этих чипов могут работать намного дольше своих конкурентов на Intel, при этом оставаясь очень производительными. Однако macOS 12.2 лишает пользователей этого преимущества.
Согласно источнику, пользователи Mac, которые обновились до версии 12.2, жалуются на резко «просевшую» автономность. По их словам, компьютеры начали потреблять очень много энергии в режиме ожидания, из-за чего владельцы постоянно обнаруживают свои устройства разряженными в самый неподходящий момент.
Whoa macOS 12.2 21D49 (the current version) is behaving like Windows! Battery went from full to 0% while on sleep mode overnight. Any fix, @AppleSupport? pic.twitter.com/w1kdJXyU7r— fishjourner (@fishjourner) January 29, 2022
@ Apple tweeps: macOS 12.2 breaks something related with bluetooth + sleep/wake. Looking at `pmset -g log`, it seems like it spent all night waking up every few seconds for bluetooth and drained all the battery. [FB9862509] https://t.co/5IF81PVw3P pic.twitter.com/qczeDKD5oX— João Pavão (@jpavao) January 28, 2022
Некоторые попытались выявить причину нового глюка при помощи отслеживания активности системы, в том числе через «Терминал». Оказалось, что батарейку ноутбука «сжирает» процесс DarkWare from Deep Idle, связанный с работой Bluetooth. Из-за активности этого процесса Mac постоянно выходит из экономного режима ожидания и использует заряд аккумулятора. «Пострадавшие» говорят, что таким образом MacBook в режиме ожидания может разрядиться со 100% до нуля за одну ночь.
Судя по всему, проблема затрагивает все совместимые Mac — как на чипах Silicon, так и на Intel. Избежать полного разряда батарейки можно лишь одним способом — полностью отключать Bluetooth. Кроме того, есть возможность обновиться на бета-версию macOS Monterey 12.3, вышедшую несколько дней назад, но пока неизвестно исправлен ли в ней этот баг.
К слову, на своем собственном MacBook Air M1 после обновления я проблем пока не обнаружил.
Ранее мы рассказали, что Apple круто прокачала iOS 15.4 и наконец вернула обещанную функцию в macOS Monterey 12.3.
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