Apple отказалась от iTunes для Windows в пользу трёх новых приложений

Компания Apple убрала из магазина Microsoft приложение iTunes. Вместо него пользователям предлагается установить приложения Apple Music, Apple TV и Apple Devices, каждое из которых предназначено для определённых задач.
Apple Music — прослушивание музыки, просмотр клипов, отслеживание новых релизов
Apple TV — просмотр фильмов, сериалов и телевизионных шоу
Apple Devices — управление устройствами Apple
По мере того как у Apple появлялись новые сервисы компания не создавала отдельные приложения для них на Windows, а добавляла их поддержку в iTunes. В результате iTunes превратился в тяжеловесного и излишне навороченного монстра, хотя на macOS все сервисы разделены друг от друга, что представляется более логичным и удобным.
План отказа от iTunes в пользу этих приложений был обнародован осенью 2022 года, а в январе 2023 они были выпущены в версии Preview. В свежих сборках ярлык Preview убран, из чего следует, что этими приложениями можно полноценно пользоваться, не опасаясь багов и глюков. Они доступны компьютерам на базе Windows 10 и 11, а обладатели устройств с более ранними версиями Windows по-прежнему могут использовать десктопный iTunes, но он лишён некоторых возможностей, которые есть в новых приложениях, а его интерфейс менее удобный и более запутанный.
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