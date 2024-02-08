Apple отказалась от iTunes для Windows в пользу трёх новых приложений

Александр


Компания Apple убрала из магазина Microsoft приложение iTunes. Вместо него пользователям предлагается установить приложения Apple Music, Apple TV и Apple Devices, каждое из которых предназначено для определённых задач.

Apple Music — прослушивание музыки, просмотр клипов, отслеживание новых релизов
Apple TV —  просмотр фильмов, сериалов и телевизионных шоу
Apple Devices — управление устройствами Apple

По мере того как у Apple появлялись новые сервисы компания не создавала отдельные приложения для них на Windows, а добавляла их поддержку в iTunes. В результате iTunes превратился в тяжеловесного и излишне навороченного монстра, хотя на macOS все сервисы разделены друг от друга, что представляется более логичным и удобным.

План отказа от iTunes в пользу этих приложений был обнародован осенью 2022 года, а в январе 2023 они были выпущены в версии Preview. В свежих сборках ярлык Preview убран, из чего следует, что этими приложениями можно полноценно пользоваться, не опасаясь багов и глюков. Они доступны компьютерам на базе Windows 10 и 11, а обладатели устройств с более ранними версиями Windows по-прежнему могут использовать десктопный iTunes, но он лишён некоторых возможностей, которые есть в новых приложениях, а его интерфейс менее удобный и более запутанный.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Появился еще один вариант дизайна iPhone 16. Он гораздо свежее и приятнее
Apple превратит iPhone 16 в полноценный фотоаппарат. Секрет в новой кнопке
Названы два главных изменения в дизайне iPhone 16

Рекомендации

Рекомендации

Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–1197
NYX
Кто шарит, почему на винде при закидывании файлов в папку icloud они не улетают в облако, написано, мол, временно приостановлена передача. Хотя место в облаке есть, сам icloud установлен на винде норм.
7 минут назад
#