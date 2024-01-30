Названы два главных изменения в дизайне iPhone 16

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией относительно изменений в дизайне будущих смартфонов Apple iPhone 16, выход которых запланирован на осень 2024 года.Куо сразу заявил, что значительных изменений в дизайне не будет. Однако смартфоны станут больше, а на торце появится сенсорная кнопка «Захвата» для управления камерой.Ожидается, что модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат более крупные 6,3- и 6,9-дюймовые дисплеи вместо 6,1- и 6,7-дюймовых в текущих iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Базовые модели останутся без изменений.По словам инсайдера, Apple вряд ли предложит революционные функции генеративного искусственного интеллекта до выхода серии iPhone 17 в 2025 году.