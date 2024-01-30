Названы два главных изменения в дизайне iPhone 16

Фархад
iPhone 16

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией относительно изменений в дизайне будущих смартфонов Apple iPhone 16, выход которых запланирован на осень 2024 года.

Куо сразу заявил, что значительных изменений в дизайне не будет. Однако смартфоны станут больше, а на торце появится сенсорная кнопка «Захвата» для управления камерой.

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Ожидается, что модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат более крупные 6,3- и 6,9-дюймовые дисплеи вместо 6,1- и 6,7-дюймовых в текущих iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Базовые модели останутся без изменений.

По словам инсайдера, Apple вряд ли предложит революционные функции генеративного искусственного интеллекта до выхода серии iPhone 17 в 2025 году.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5644
Вася Вотафаков
Если темпы роста дисплея айфона продолжатся то рано или поздно он дорастет до айпада мини 😁
Вчера в 22:22
#
+43
Anatoly076
Ну дисплей наверное подрастет за счет 0-х рамок. Там разница то незначительная 6.7 и 6.9. А вот кнопка не знаю вообще зачем она нужна?! Не понимал её на всей линейки Sony experia и Nokia серии N последних лет. Ну на Нокиа я еще понимаю (нет сенсорной кнопки). Смартфонам для чего отдельная кнопка камеры?! 🤷🏻‍♂️🤔
Вчера в 22:33
#
s_medik
+3406
s_medik Anatoly076
Потому что для многих это одна из самых востребованных функций смартфона.
Не могу сказать, что я прям папарацци, но от кнопки запуска камеры не откажусь.
час назад в 00:26
#
+784
Eredy
А вы когда явите обновления вашей апликации?
2 часа назад в 22:42
#
tellurian
+2674
tellurian
Теперь до сентября будут новости про новый айфон 😂
2 часа назад в 22:49
#