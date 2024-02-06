Apple превратит iPhone 16 в полноценный фотоаппарат. Секрет в новой кнопке

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В китайской соцсети Weibo появились новые подробности о кнопке «Захвата», которая станет главным нововведением в линейке iPhone 16.Инсайдеры сообщают, что физическая кнопка сможет распознавать несколько уровней нажатия. Это позволит имитировать двухступенчатую кнопку спуска затвора на цифровых фотокамерах.Ранее стало известно, кнопка «Захвата» будет сенсорной — с её помощью можно будет изменять масштаб, свайпами вверх и вниз, а также фокусироваться на объекте с помощью лёгкого нажатия.По сути, Apple оснастит iPhone кнопкой, которая есть в большинстве зеркальных и беззеркальных камер.Скорее всего, официальный анонс iPhone 16 состоится только в сентябре.