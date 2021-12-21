Apple отказалась от возможности откатиться с iOS 15.2 до iOS 15.1.1 на модельном ряде iPhone 13 и iOS 15.1 на более ранних моделях iPhone. Об этом сообщает 9to5mac. 

На iPhone 13 версия iOS 15.1 стала недоступна еще в ноябре, с момента как в ней был обнаружен баг. Теперь у пользователей смартфонов Apple есть только одна доступная версия операционной системы. 

iOS 15.1 вышла в октябре текущего года. В ней впервые появился ряд новых функций — SharePlay в FaceTime, ProRes для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max и т.д. 

Обновление вышло в середине декабря. В iOS 15.2 и iPadOS 15.2 был добавлен ряд нововведений. С ними можно ознакомиться здесь


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