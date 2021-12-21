Apple отказалась от возможности откатиться с iOS 15.2 до iOS 15.1.1 на модельном ряде iPhone 13 и iOS 15.1 на более ранних моделях iPhone. Об этом сообщает 9to5mac.
На iPhone 13 версия iOS 15.1 стала недоступна еще в ноябре, с момента как в ней был обнаружен баг. Теперь у пользователей смартфонов Apple есть только одна доступная версия операционной системы.
iOS 15.1 вышла в октябре текущего года. В ней впервые появился ряд новых функций — SharePlay в FaceTime, ProRes для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max и т.д.
Обновление вышло в середине декабря. В iOS 15.2 и iPadOS 15.2 был добавлен ряд нововведений. С ними можно ознакомиться здесь.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru