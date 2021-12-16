Пару дней назад Appe выпустила для всех пользователей обновление iOS 15.2 и iPadOS 15.2 — эти апдейты закрывают несколько уязвимостей сиатемы. Об этом сообщает зарубежный профильный ресурс iDownloadBlog.
Ранее мы уже рассказали, что в свежих обновлениях для всех своих ОС Apple исправила несколько критических уязвимостей в системах. Однако теперь стало известно еще об одной «дыре», которая была закрыта в iOS 15.2 и iPadOS 15.2 — её использовали программисты Pangu, чтобы создать джелбрейк-утилиту для новой iOS 15.
Согласно источнику, данную уязвимость использовали хакеры из Pangu, когда демонстрировали джейлбрейк iPhone 13 Pro на мероприятии TianfuCup 2021. Теперь она закрыта, и разработка джейлбрейк-утилиты для iOS 15 затянется на неопределенный срок.
Кроме того, Apple исправила еще одну «дыру» — она носила номер CVE-2021-30955. Спустя пару дней после выхода iOS 15.2 в Twitter появился пост от @realBrightiup — он показал, как обходит защиту ядра в iOS 15.1 и успешно прописывает в нем свои инструкции. К слову, примечание к CVE-2021-30955 на странице поддержки Apple описывает похожий сценарий: по словам компании, эта уязвимость могла использоваться вредоносным приложением для выполнения произвольного кода с привилегиями ядра — именно этот процесс демонстрировал @realBrightiup. Похоже, что и эта лазейка для джейлбрейк-сообщества теперь закрыта.
Хакеры отмечают, что iOS 15 и iPadOS 15 в целом серьезно усложнила им работу — в этих ОС получить доступ к системным томам стало намного дольше и сложнее. Этот факт, скорее всего не повлияет на функциональность будущих твиков, но вполне может затормозить разработку инструмента для рутирования новых iPhone и iPad. Возможно, iOS 15.1 станет последней версией «яблочной» ОС, для которой у хакеров получится выпустить джейлбрейк.
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