В начале текущей недели Apple выпустила обновление iOS 15.2 и iPadOS 15.2. Эта версия принесла несколько новых функций, и одна из них называется Power Reserve. В этой статье мы подробно расскажем, зачем она нужна.
Power Reserve — это новый особый режим, в который переходит ваш iPhone при 0% заряда аккумулятора. Стоит отметить, что 0 — это не точный, а оценочный показатель, и на самом деле в аккумуляторе остается еще немного энергии даже после того, как смартфон разрядится и выключится. Именно этим небольшим запасом и пользуется iOS 15.2.
Режим Power Reserve нужен для того, чтобы вы могли отыскать свой iPhone в приложении «Локатор», даже если он разрядится. Сеть «Локатора» использует все «яблочные» устройства, которые находятся поблизости, чтобы передавать с их помощью зашифрованные сигналы на сервер — именно этот сигнал и дает возможность точно определить местоположение утерянного (или украденного) смартфона. Согласно официальным данным от Apple, режим Power Reserve дает возможность сделать это в течение целых пяти часов после того, как смартфон полностью выключится.
Итак, как же найти свой разряженный iPhone:
- Чтобы определить точное местоположение своего iPhone, просто откройте приложение «Локатор» на другом своем «яблочном» устройстве — на iPad, Mac или iPod — и немного подождите, пока геолокация подгрузится.
- Если утерянный iPhone был единственным вашим Apple-девайсом, вы можете воспользоваться сайтом https://www.icloud.com/find — войдите в свой аккаунт Apple ID и немного подождите.
Ранее мы рассказали, что еще нового есть в iOS 15.2, iPadOS 15.2 и macOS Monterey.
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