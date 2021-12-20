Спустя время после выхода первой тестовой версии macOS Monterey 12.2 Apple выпускает первую бета-версию iOS 15.3, iPadOS 15.2 и watchOS 8.4 для разработчиков. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
На данный момент в этих сборках обнаружены очень незначительные правки. Например, в iOS 15.3 и iPadOS 15.3 в некоторых языках была изменена формулировка названия «детской защиты», кое-что исправлено в приложении «Подкасты» и налажена автоматическая загрузка контента в Apple News (недоступно в России). Скорее всего, Apple внесла и другие исправления. К слову, обещанная ранее функция «Универсальный контроль» всё еще отсутствует как в последних релизных сборках iPadOS 15.2 и macOS 12.1, так и в текущих бета-версиях iPadOS 15.3 и macOS 12.2.
Любопытно, что Apple не сразу выпустила апдейты для мобильных устройств. Утром в пятницу стала доступна только бета-версия macOS Monterey 12.2, а выход iOS 15.3, iPadOS 15.3 и watchOS 8.4 был задержан, при этом ссылки на них оказались скрыты на сайте для разработчиков. Причина такого решения Apple неизвестна.
Некоторые девелоперы догадались «вытащить» ссылки на отсутствующие бета-сборки «яблочных» ОС прямо из кода страницы сайта Apple. Теперь же апдейты могут скачать все желающие. Для этого зайдите на сайт betaprofiles.com, найдите блок с нужной вам ОС, скачайте и установите специальный профиль на свое устройство. После перезагрузки обновление появится в «Настройках».
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Вышла пару дней назад как