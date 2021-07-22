Apple выпустит преемника iPhone SE с поддержкой 5G в 2022 году и откажется от линейки iPhone mini. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.Все смартфоны компании в 2022 году будут поддерживать 5G, от моделей только с 4G было принято решение отказаться. Преемник iPhone SE будет позиционироваться как доступное устройство. Напомним, в 2020 году вышло второе поколение линейки, модель стоила от 40 000 рублей, тогда как iPhone 12 продавался по цене от 80 000 рублей.IPhone SE 2022 будет работать на процессоре A15, том же, что и модели iPhone 2021 года выпуска. Для работы в сетях 5G в него будет установлен чип Qualcomm X60. Корпус будет таким же, как у iPhone 8 — экран на 4,7 дюйма с матрицей типа LCD и широкой рамкой.От iPhone mini принято решение отказаться из-за неудовлетворительных показателей продаж. Ранее компания сняла с производства 12 mini, не дождавшись выпуска модельного ряда iPhone 13. Продажи модели не устраивают компанию.