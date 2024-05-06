Apple отложила переход на подэкранный сканер Face ID до лучших времён

Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг скорректировал свой прогноз относительно перехода Apple на использование подэкранных сенсоров Face ID в будущих моделях iPhone.
Изначально Янг говорил, что Face ID под экраном появится в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max уже в следующем году. При этом лицевая панель смартфонов Apple станет максимально похожей на флагманы Samsung Galaxy, поскольку вырез под камеру всё же останется ещё на несколько лет.
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Теперь Янг уточнил, что поставщики дисплеев ещё не готовы к такому решению, поэтому подэкранный Face ID мы увидим только в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max 2026 года. А в конце 2027 базовые модели iPhone 19 также получат этот редизайн.