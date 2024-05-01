Apple признала баг с отключением будильника. Браво, но как не проспать на работу?

Компания призналась, что будильник в айфоне действительно может не сработать в самый ответственный момент.
Проснулись позже установленного будильника, но в упор не слышали его? Вы не одиноки. Не стоит думать, что в полусонном состоянии отключили сигнал или на автомате перенесли его. Функция просто не сработала и в Apple знают об этом.
Как сообщает журналист The Wall Street Journal компания подтвердила, что некоторые пользователи могут сталкиваться с подобным багом и работает над его исправлением. Поскольку официального заявления Apple не давала, причина отключения звука точно не ясна.
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Известно, что в 2010 году будильники замолчали при автоматическом переходе на летнее время, а с наступлением 2011 года отключились на пару дней и заработали только 3-го января. Однако сейчас причина может быть связана с функцией Face ID.
Если опция «Распознавание внимания» включена, смартфон снижает громкость сигнала, когда находится в поле зрения пользователя. По мнению участников форума 9To5Mac, именно с ней связан баг с отключением звука. И это похоже на правду. Если вы кладете iPhone возле подушки, Face ID может моментально отключить будильник, как только тот активируется в назначенное время. Вы даже не заметите этого.
Однако если смартфон лежит на возвышенной тумбочке рядом с кроватью и по-прежнему не срабатывает, можно попробовать следующий способ:
- Перейдите в «Настройки»;
- Далее «Face ID или код-пароль»;
- Вводим код и отключаем «Распознавание внимания».
Стоит помнить, что с отключением функции, iPhone не только перестанет снижать громкость звуковых уведомлений, когда лежит рядом с вами, но и показывать текст сообщений на экране блокировки будет менее охотно. Придется взять смартфон в руки или посмотреть прямо на экран, чтобы камера узнала владельца.