Apple признала баг с отключением будильника. Браво, но как не проспать на работу?

Артем
54г46цшцы56ш.png

Компания призналась, что будильник в айфоне действительно может не сработать в самый ответственный момент.

Проснулись позже установленного будильника, но в упор не слышали его? Вы не одиноки. Не стоит думать, что в полусонном состоянии отключили сигнал или на автомате перенесли его. Функция просто не сработала и в Apple знают об этом. 

Как сообщает журналист The Wall Street Journal компания подтвердила, что некоторые пользователи могут сталкиваться с подобным багом и работает над его исправлением. Поскольку официального заявления Apple не давала, причина отключения звука точно не ясна.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Известно, что в 2010 году будильники замолчали при автоматическом переходе на летнее время, а с наступлением 2011 года отключились на пару дней и заработали только 3-го января. Однако сейчас причина может быть связана с функцией Face ID.

Если опция «Распознавание внимания» включена, смартфон снижает громкость сигнала, когда находится в поле зрения пользователя. По мнению участников форума 9To5Mac, именно с ней связан баг с отключением звука. И это похоже на правду. Если вы кладете iPhone возле подушки, Face ID может моментально отключить будильник, как только тот активируется в назначенное время. Вы даже не заметите этого.

Однако если смартфон лежит на возвышенной тумбочке рядом с кроватью и по-прежнему не срабатывает, можно попробовать следующий способ:

  • Перейдите в «Настройки»;
  • Далее «Face ID или код-пароль»;
  • Вводим код и отключаем «Распознавание внимания».

й5гй54гфк5гц6г.png

Стоит помнить, что с отключением функции, iPhone не только перестанет снижать громкость звуковых уведомлений, когда лежит рядом с вами, но и показывать текст сообщений на экране блокировки будет менее охотно. Придется взять смартфон в руки или посмотреть прямо на экран, чтобы камера узнала владельца.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Дождались: Apple представила наушники Beats Solo 4 и Solo Buds
Assassin’s Creed Mirage появилась в App Store
Вышли четвертые бета-версии iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5 для разработчиков

Рекомендации

Рекомендации

AliExpress запретил жителям России покупать компьютерные товары. Как обхитрить маркетплейс?
CCleaner больше не нужен. Появилась безопасная утилита для очистки и оптимизации компьютера
Как бесплатно увеличить место в «Google Диске» до любого объёма
Появился способ экономить на поездках на такси

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+126
lokky
Нормальные люди имеют нормальный будильник, которому похер на "возвышенную" тумбочку)
2 часа назад в 09:18
#
kardigan
+3591
kardigan lokky
Серьёзно?! У кого то ещё есть будильник?
час назад в 10:21
#
tellurian
+1316
tellurian kardigan
Есть у некоторых. Для страховки :)
53 минуты назад
#
+934
hate_u
Компания призналась, … но официального заявления не давала.
«Пусть думают что это фича».
час назад в 10:22
#
YABLOKOFON
+141
YABLOKOFON
Всегда срабатывает хз в том числе и с распознаванием внимания
час назад в 10:24
#
tellurian
+1316
tellurian
У меня работают корректно. Но на форумах часто видел про проблемы.
54 минуты назад
#