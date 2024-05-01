iPhone никогда не спит: фанат отследил, куда по ночам наведывается его смартфон, и прозрел

Олег

Фото: Cybernews


Автор издания, посвященного кибербезопасности, решил проверить iPhone на предмет «аномальной» сетевой активности и попробовать понять, с какими странами и серверами он связывается без ведома пользователя. Итоги опубликовали в Cybernews.

Согласно источнику, для эксперимента журналист взял iPhone SE и установил на него 100 самых популярных приложений из App Store в Германии. Он по одному разу запустил каждую утилиту, потом положил айфон на пять дней и не трогал его, при этом отслеживая всё происходящее в нем через частную службу DNS.

«iPhone не засыпает вместе с вами — он гудит от активности, получая доступ к вашим данным и датчикам», — Cybernews. 

Результат поражает: за пять дней (в том числе по ночам) в режиме ожидания iPhone сделал 16542 DNS-запроса — то есть около 3308 запросов в сутки, 138 в час или по одному запросу каждые 26 секунд. Причем каждый день рано утром фиксировался резкий всплеск активности, и в течение часа айфон отправлял от трети до половины от всех запросов за сутки.

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Около 60% пингов направлялись на сервера Apple, на втором месте Google с 12% и Microsoft с 4%. Некоторая часть запросов пришлась на запрещенный в РФ «мордобук», а более 22% — на все остальные сайты и сервисы. Любопытно, что, несмотря на обилие установленных китайских приложений, айфон не сделал ни одного запроса в Китай; единственный пинг сервера Alibaba произошел на территорию России.

Исследователь сообщает, что в плане фоновых веб-запросов iPhone оказался на 42% активнее Android-смартфона, совершающего в среднем 2323 запроса в сутки. Причем доступ к «материнским» серверам Google на Android занимает всего 24% против 60% к серверам Apple на iPhone; то есть, iOS отправляют «на базу» почти втрое больше данных, чем Android. И в обоих случаях каждый пользователь может задаться вопросом: а чем именно мой смартфон делится с интернетом несколько тысяч раз в сутки?

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Источник:
Cybernews
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Комментарии

YABLOKOFON
+142
YABLOKOFON
То что столько запросов к сервакам Эппл это наверное связано с работой экосистемы, всякие облачные синхронизации локаторы, аналитики которые некоторые не отключают, сири тоже слушает, приложения стандартные которые подгружают актуальную инфу в себя чтобы айфон был готов когда его возьмут и не догружал ничего
Вчера в 19:43
#
–17
number YABLOKOFON
Балдею, святая простота. Сродни кастрюле на голове. Это ж надо, назваться в честь айфона, нацепить на аватарку лого. Тянуть за соплю откровенных пидорасов и не стыдно даже
Вчера в 21:35
#
–17
number number
Какой-то сюр. Думаешь: как такое возможно. Но нет, мы видим это воочию))
Вчера в 21:37
#
YABLOKOFON
+142
YABLOKOFON number
Ахаха чё за чушь ты несёшь, андроид вон посмотри сколько собирает даже со всеми запретами приложениям Яндекса и гугла слушать лишнего я все равно вижу таргетированную рекламу о вещах про которые говорил по телефону например. И это ещё не понятно какой андроид тот чел тестировал, явно не популярные сяомики
Вчера в 21:42
#
–4
nubmer YABLOKOFON
Есть данные. Других данных нет и ты не приводишь. Факт есть. Аргумента — нет.
Ну давай предполагать. Давай сопоставлять полупомойные вендоры с ценами от 2 до 20 раз дешевле айфона.
Это какой-то комплекс или идолопоклонение? А может избегание факта того, что тратишь деньги на айфон, а он просто обычный телефон без магических или просто сверхфункций? Психика вероятно так защищает себя.
Итог один: эпл ведёт себя хуже помойного ведра.
Сегодня в 00:58
#
YABLOKOFON
+142
YABLOKOFON nubmer
Беды с башкой.

А какие ты данные приводишь называя Эппл хуже ведра, хотя они гораздо серьёзнее пекутся о конфиденциальности никто так просто данные с телефона не вытащит, и даже функция запрета слежки, а Эппл пускай следит главное что фсбшникам не передаёт ничего, сам чем пользуешься раз и Эппл и ведро для тебя помойки, кнопочным? Авророй?! Или Роса Мобайл? 😂
Сегодня в 01:15
#
YABLOKOFON
+142
YABLOKOFON YABLOKOFON
Про запрет слежки от приложений который хотя бы работает (не дописал)
Сегодня в 01:20
#
–5
nomber YABLOKOFON
Сяоми, которую ты провел в пример ранее — это и есть полупомойка. Росо — бренд сяоми.
А я же пользуюсь и айфоном и ведром и маком и виндой. И мне твой подсос просто вызывает смех и одновременно омерзение. Да и о чем с тобой говорить, ты элементарно путаешься и не разбираешься в теме.
Сегодня в 01:46
#
+179
antonchik55 nomber
Как же у тебя подгорает от владельцев дорогой техники Apple, которую, судя по всему, ты не можешь себе позволить.

Владельцы Apple никогда не поливают грязью android. Тем более, так яро, как это делаешь ты.

Ну не переживай, когда у тебя появится денежка на хорошую вещь и ты вдруг сможешь себе позволить iPhone, ты резко изменишь своё мнение.

Я так пересадил большинство знакомых и клиентов на работе с android на iPhone. Ходят, радуются
час назад в 08:44
#
–17
number Вася Вотафаков
Бхыхых. Глобальная ферма. Тогда кто в таком случае пользователи айфонов? 🤔
Вчера в 21:36
#
+4468
Gabriel
Если начинать копать по крупному , то нужно смотреть личные дела всех действующих разработчиков Mac OS И iOS имеющих прямой доступ к коду. Я это не к тому что все опер системы Эппл следят и сливают. Следят и сливают все используемые на данный момент на рынке оперсистемы.
Здесь Эппл стоит особняком, особенным ее делает огромное количество устройств проданных по всему миру и иметь к этому доступ это голубая мечта разного рода служб всего мира. Да и власть от такого не откажется.
Вчера в 21:39
#
+403
Gandalf2021
Блин, тут реально с iCloud кто-то работает или все аЙфоны покупают по принципу блондинки: шоб яблочко было??
В экосистеме ну хоть базовые вещи надо использовать, тогда будет понятно, куда идут 60% запросов на сервера Apple. Не конспирологией глупой заниматься, не нести херь про код, в котором не разбирается несущий, а реально понять как это работает! Фоточки на iPad снимали? А заметочки на макбук писали? А на айфоне вашем они за счёт обращений к каким серверам появляются? А если нет обращения то каким местом аЙфон узнает, что фоточка новая появилась и надо её быстрее в Фото добавить, чтобы пользователя удовлетворить??… начните уже думать, а не придумывать…
Вчера в 23:53
#
+30
Brightside Gandalf2021
Вы пишете про функции Handoff и связку в единую экосистему для пользователей у которых много устройств эппл на одной учётке. Но вы почитайте статью. Там скорее всего было одно устройство с входом в эппл ай ди. Айфон просто лежал 5 дней, с ним никак не взаимодействовали, лишь фиксировали исходящий трафик.
Сегодня в 01:04
#
YABLOKOFON
+142
YABLOKOFON Brightside
А что экосистема перестала работать только из за того что устройство одно?
Сегодня в 01:18
#
tellurian
+1317
tellurian YABLOKOFON
Да перестала. Одно устройство не равно система. В статье нет полной информации. Надо идти в первоисточник и там читать все условия.
2 часа назад в 07:31
#
SithV
+1675
SithV
Ну вообще все достаточно просто. Все же помнят про отсутствие настоящей мультизадачности в иОС? Так вот все уведомления «pushed notifications» идут через сервера эпл, и даже новости айгайдс. Даже при 200 приложениях на телефоне с 10ю уведомлениями в день с каждого это уже 2000 обращений к серверу, не говоря про вышеупомянутые облачные сервисы.
Сегодня в 03:40
#
+11
Михаил Парфентьев
Какова была вероятность, что и в этом месте будет срач в комментах как в тик токе, ютубе и т д, с оскорблениями, прям как я люблю ))?
2 часа назад в 07:00
#
kardigan
+3591
kardigan
Слежка, это нормально. Для этого всё и задумывалось( не сразу Сейчас это всё на более высоком уровне и данные об активности наверняка сливаются. Единственное это приложи и сайты которыми мы пользуемся. Разведка слушает и анализирует данные , а после делает выводы и корректирует своё видение.
) пендосия..
час назад в 07:49
#
+69
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Не имею возможности постить детали, но пару месяцев назад одна очень крупная компания заказывала исследование айфон vs samsung на предмет стоимости получения доступа к данным. Результат однозначный инфраструктура и работы с samsung на 60% дешевле.
час назад в 08:25
#