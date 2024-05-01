iPhone никогда не спит: фанат отследил, куда по ночам наведывается его смартфон, и прозрел



Автор издания, посвященного кибербезопасности, решил проверить iPhone на предмет «аномальной» сетевой активности и попробовать понять, с какими странами и серверами он связывается без ведома пользователя. Итоги опубликовали в Cybernews.



Согласно источнику, для эксперимента журналист взял iPhone SE и установил на него 100 самых популярных приложений из App Store в Германии. Он по одному разу запустил каждую утилиту, потом положил айфон на пять дней и не трогал его, при этом отслеживая всё происходящее в нем через частную службу DNS.





«iPhone не засыпает вместе с вами — он гудит от активности, получая доступ к вашим данным и датчикам», — Cybernews.



Результат поражает: за пять дней (в том числе по ночам) в режиме ожидания iPhone сделал 16542 DNS-запроса — то есть около 3308 запросов в сутки, 138 в час или по одному запросу каждые 26 секунд. Причем каждый день рано утром фиксировался резкий всплеск активности, и в течение часа айфон отправлял от трети до половины от всех запросов за сутки.







Около 60% пингов направлялись на сервера Apple, на втором месте Google с 12% и Microsoft с 4%. Некоторая часть запросов пришлась на запрещенный в РФ «мордобук», а более 22% — на все остальные сайты и сервисы. Любопытно, что, несмотря на обилие установленных китайских приложений, айфон не сделал ни одного запроса в Китай; единственный пинг сервера Alibaba произошел на территорию России.



Исследователь сообщает, что в плане фоновых веб-запросов iPhone оказался на 42% активнее Android-смартфона, совершающего в среднем 2323 запроса в сутки. Причем доступ к «материнским» серверам Google на Android занимает всего 24% против 60% к серверам Apple на iPhone; то есть, iOS отправляют «на базу» почти втрое больше данных, чем Android. И в обоих случаях каждый пользователь может задаться вопросом: а чем именно мой смартфон делится с интернетом несколько тысяч раз в сутки?